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Kılıçdaroğlu: Mısır'daki darbe kabul edilemez

Mısır'daki darbeyi yorumlayan Kılıçdaroğlu, 'Demokrasi aynı zaman uzlaşma rejimidir, uzlaşma kültürü vardır. Oturup konuşulmalı, uzlaşılmalıdır. Umarım bir an önce demokrasi gelir' dedi

04 Temmuz 2013 13:12

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mısır’da yapılan askeri darbeyle ilgili olarak, “Askeri darbeler kabul edilemez. Umarım bir an önce demokrasi gelir” dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Mısır’da askeri darbe yapılmasıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, “Askeri darbeler kabul edilemez. Demokrasi aynı zaman uzlaşma rejimidir, uzlaşma kültürü vardır. Bir araya gelip, oturup konuşulmalı, uzlaşılmalıdır. Umarım bir an önce demokrasi gelir” diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, Mısır’daki darbenin Türkiye’ye etkisi konusundaki bir soruya şu yanıtı verdi: “Toplumun hiçbir kesimi askeri darbe istemiyor. Bizim demokrasi kültürümüzün daha fazla geliştiğine inanıyorum. En temel sorunumuz hükümetin dayatmacı anlayışıdır. Umuyorum Recep Tayyip Erdoğan gençleri anlar. Yüzde bir bile değer vermesi gereken bir kitledir.”

Kılıçdaroğlu, CHP’li Milletvekilleri hakkında fezleke düzenlenmesiyle ilgili olarak ise “Gezi Parkı’yla ilgili fezleke düzenlenmesi gerekiyorsa önce Erdoğan için düzenlenmelidir” dedi.

 

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