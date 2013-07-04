Mısır'da isyan darbeyle sonuçlandı, ordu Mursi'yi devirdi, Anayasa askıda

Mısır'da Muhammed Mursi'ye karşı başlayan isyan, ordunun darbesiyle sonuçlandı. Mısır Genelkurmay Başkanı Abdul Fattah al-Sisi, televizyondan yaptığı açıklamada, Mursi'nin alındığı Cumhurbaşkanlığı'na geçici süreyle Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın vekalet edeceğini, Anayasa'nın askıya alındığını, teknokrat bir hükümet kurulacağını ve Anayasa Mahkemesi'ni hazırlayazağı taslağın onaylanmasından sonra seçimlere gidileceğini duyurdu. Mursi'nin uyarılara rağmen reform adımı atmadığını öne süren Sisi, "Görevimizi yaptık" dedi.

Mısır Genelkurmay Başkanı Abdul Fattah al-Sisi'nin konuşmasından satırbaşları şöyle:

Birçok çağrı girişimi yapıldı. Son krizden çıkılması için gerekli her şey göze alındı. Uzlaşı çağrısı yapıldı. İnsanların ilham almasını istedik. Ancak Cumhurbaşkanı'nın bir önceki gün yaptığı açıklama ve ültimatoma verdiği cevap pek de cevap vermedi. Mısır ordusunun bu tarihi ve vatansever görevi yerine getirmesi gerekiyordu. Biz kimseyi dışarda bırakmadan bu görevi yapmaya çalıştık. Bunlar arasında birincil görevler var. Bunun içinde kimseyi dışarda bırakmayacak bir yol haritası planlanıyor.

Bunun içinde şunlar yer alıyor:

Anayasa'nın geçici olarak askıya alınması

Yeni Cumhurbaşkanı seçilene kadar Anayasa Mahkemesi Başkanı geçici dönem içinde görevi üzerine alacak.

Teknokrat bir hükümet olacak ve bu hükümette uzmanlık alanına sahip olanlar yer alacak ve bu şekilde Anayasa geçici olarak askıya alınmış olacak.

Anayasa Mahkemesi taslak kanunları hazırlayacak ve parlamento seçimleri için gerekli hazırlıkları yapacak. Bu taslak içinde güvenlik konuları yer alacak ve ulusal çıkarlar gözetilecek.

Ulusal kurumlar devrede olacak ve karar verici kurumlar çalışacak.

Bütün taraflar uzlaştıktan sonra seçimler yapılacak.

Baradey: Bütün Mısırlılara sosyal adalet

Sisi'nin açıklamasının ardından konuşma yapan muhalefet lideri Muhammed el Baradey, geçiş döneminin yeni bir seçime doğru ilerleyeceğini belirtti. Baradey, "Bütün Mısırlılara sosyal adalet" çağrısında bulunarak, Mısırlıların umutlu siyasi bir gelecek için yüksek bir bedel ödediğini söyledi.