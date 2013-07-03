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Dünya

Mısır'da ordu sokağa çıktı; devlet televizyonuna el koydu

Mısır ordusu devlet televizyonu binasını zırhlı araçlarla koruma altına alarak ultimatomun süresi dolmadan önce yayınları denetlemeye başladı

03 Temmuz 2013 19:53

Mısır ordusu, Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye ve muhaliflere halkın taleplerini karşılamaları için verdiği 48 saat'in dolmasına dakikalar kala ordunun, devlet televizyonu binasını zırhlı araçlarla koruma altına aldığı bildirildi. Reuters'a konuşan güvenlik kaynakları, Kahire'deki devlet televizyonunun canlı yayın departmanında görevli personel hariç kanal çalışanlarının binayı terk ettiğini söyledi.

Associated Press Haber Ajansına göre, Mısır Devlet Televizyonu'nun haber merkezinde subaylar ültimatomun süresinin dolmasından önce yayınları denetliyor.

BBC muhabiri Aleem Maqbool Twitter hesabından, "Eğer bir asker Mısır devlet televizyonundaki kişilere eve gitmelerini söylüyorsa buna 'ele geçirme' denebilir mi? Binadan ayrılan çalışanlara göre evet" diye yazdı.

BBC Ortadoğu Editörü Jeremy Bowen, Mısır'ın başkenti Kahire'de halk isyanın sembolü olan Tahrir Meydanı'ndan ayrılmıyor. Mursi destekçileri "şehir olmaya hazırız" dediklerini bildirdi.

Siyasilere halkın taleplerini yerine getirmeleri için önceki gün 48 saat mühlet veren Mısır ordusunun, Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ve karşıtlarına "Uzlaşın" diye tanıdığı süre TSİ 17.30'da doluyor.

Mısır'da ordunun, krizin son bulması için taraflara verdiği 48 saatlik sürenin dolmasına az bir zaman kala Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Abdulfettah El Sisi'nin, kuvvet komutanlarının da katıldığı toplantıda muhalif ve dini liderlerle bir araya geldiği bildirildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, toplantıya muhalif Ulusal Kurtuluş Cephesi (UKC) liderlerinden Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu eski Başkanı Muhammed el Baradey, El Ezher Şeyhi Ahmed el Tayyib, Mısır Kıpti Ortodoks Kilisesi Patriği Kardinal Tovadros ve Nur Partisi Genel Başkanı Celal Merra katıldı. İktidardaki Hürriyet ve Adalet Partisi (HAP) ise davet edildiği halde toplantıya temsilci göndermediği belirtildi.


İki taraf da kendini feda etmeye hazır


Mısır ordusu sabah saatlerinde Facebook sayfasından yaptığı "Son Saatler" başlıklı açıklamada, "Mısır halkını teröristlerden ve radikallerden korumak için kendi kanımızı dökmeye hazırız" ifadesini kullanmıştı.

Ülke çapındaki geniş katılımlı gösterilerle istifası istenen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ise devlet televizyonunda Mısır halkına hitaben yaptığı konuşmada, demokrasiyi savunmak için gerekirse canını vermeye hazır olduğunu söyleyerek, muhtıraya boyun eğmeyeceğinin sinyalini vermişti.

 

Mursi'ye seyahat yasağı

 

Mısır'da Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin güvenlik danışmanı, darbenin yolda olduğunu açıklarken, Mursi ve bazı üst düzey yöneticilere yurtdışına çıkış yasağı getirildi.

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