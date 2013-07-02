Mısır'da çatışma: 7 ölü





Ordunun dün muhalefetle krizin çözülmesi için 48 saat süre verdiği Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, halka seslendi.

Mursi, Yaklaşık 45 dakika süren konuşmasında, Mısır'ın halk tarafından seçilmiş "meşru" lideri olduğunu ve "meşruiyetini" korumak için canını vermeye hazır olduğunu söyledi.

"Bazı hatalar yaptım, farkındayım" diyen Mursi, ülkedeki krizden Mübarek döneminden kalma isimleri ve dış güçleri sorumlu tuttu. Kahire'de Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi karşıtları ve yanlıları arasında çıkan çatışmalarda en az 7 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı öğrenildi.

Muhalifler ve Mursi'nin üyesi olduğu Müslüman Kardeşler taraftarları başkent sokaklarını mesken tutmayı sürdürüyor. Muhalif "Temerrüd" hareketi, Mursi'ye dün Türkiye saatiyle 18.00'e kadar süre tanımış, aksi takdirde sivil itaatsizlik kampanyası başlatacaklarını duyurmuştu. Ordu kaynaklarından gelen açıklamaya göre, anayasa askıya alınacak, Meclis lağvedilecek ve 1 yıllık geçici bir başkanlık konseyi oluşturulacak. Konseyde Anayasa Mahkemesi başkanı, savunma bakanı, siyasal partiler, gençlik örgütleri, El Ezher ve Kıpti Kilisesi’nden temsilciler yer alacak.

Bu arada Mısır ordusunun Gazze sınırı yakınlarında askeri hareketlilik başlattığı öğrenildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Mısır ordusunun Sina Yarımadası’nda güvenliği sağlamak ve Gazze’den geçiş yapma potansiyeli olan silahlı gruplara karşı önlem alarak zırhlı araçların sınır yakınlarına getirildiği ve gelişmelere İsrail’in onay verdiği ifade edildi.

İsrail emniyet birimleri, Mısır'da yapılan geniş çaplı gösteriler nedeniyle pazar günü Sina Yarımadası'nda emniyet zaafı yaşanabileceği ve bu durumun İsrail'e yansıyabileceği uyarısında bulunmuştu.