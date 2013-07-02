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Dünya

Mısır hükümetinden istifa eden beşinci isim Dışişleri Bakanı oldu

Dışişleri Bakanı Muhammed Kamil Amr ile istifa eden bakan sayısı 5'e yükseldi

02 Temmuz 2013 12:33

Mısır Dışişleri Bakanı Muhammed Kamil Amr'ın görevinden istifa ettiği belirtildi. Haberi, Mısır resmi haber ajansı (MENA) duyurdu.

Amr'ın istifasıyla, Mısır'da görevinden ayrılan bakan sayısı 5'e yükseldi.

Dün de Mısır Çevre Bakanı Halid Fehmi, İletişim Bakanı Atıf Hilmi, Turizm Bakanı Hişam Zazu ve Hukuk İşleri ve Meclis Bakanı Hatim Bacatu, görevlerinden istifa etmişti.

 

Hükümetten istifalar

 

Tahrir meydanında toplanan kalabalık günlerdir Muhammed Mursi'nin istifası için eylem yapıyor. Hüsnü Mübarek'in halk devrimi sonucunda devrilmesinin ardından yüzde 51'lik oy oranıyla Cumhurbaşkanlığı görevine gelen Mursi, göreve geldikten sonra Müslüman Kardeşler hareketine bağlı Özgürlük ve Adalet Partisi'nin genel başkanlığından istifa etmişti.

Tahrir meydanındaki kalabalığın eylemleri sürerken, Mısır ordusundan siyasi krizin çözülmesi için 48 saat verildiği açıklanmıştı.

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