Mısır ordusu 48 saat süre verdi

Mısır ordusu, Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye ve muhaliflere halkın taleplerini karşılamaları için 48 saat süre vererek, aksi taktirde kendi siyasi ''yol haritasını'' açıklayıp uygulanmasını sağlayacağını duyurdu.

BBC Türkçe'nin haberine göre, Genelkurmay Başkanı General Abdülfettah el Sisi, ordunun herhangi bir şekilde siyasete taraf olmayacağını, ancak Mısır'ın ulusal güvenliğinin karşı karşıya kaldığı ''vahim tehlike'' karşısında harekete geçmek zorunda olduğunu vurguladı.

Genelkurmay Başkanı, yol haritasının uygulanmasının bütün taraflarla ve kendi ifadesiyle "görkemli devrimi" ileri taşımakta olan gençliğin katılımıyla sağlanacağını kaydetti. Açıklamada, Genelkurmay'ın Mursi'nin istifasını isteyip istemediği yönünde herhangi bir netlik bulunmadı.



Fransız Haber Ajansı AFP, ordunun açıklamasının duyurulmasının ardından Tahrir Meydanı'nda bulunanların sevinç çığlıkları attığını bildirdi. AFP Kahire sokaklarında araçların da kornalarını çalarak sevince destek verdiğini yazdı.



Mursi'nin partisine saldırı



Pazar günü milyonlarla ifade edilen eylemin gösterileri ardından ülkede durum gergin. Mursi yanlıları da, Tahrir Meydanı'ndan kısa bir uzaklıkta yönetime desteklerini göstermek için gece boyunca toplandı.

Pazartesi günü ise, erken saatlerde Kahire'nin doğusundaki Mokattam semtinde bulunan Müslüman Kardeşler merkezinin tıklayın yağmalandığı ve ateşe verildiği haberleri geldi. Kalabalığın bu sabah altı katlı Müslüman Kardeşler merkezine taş ve başka cisimler atarak camları kırdığı, parti tabelasını söktüğü ve binanın balkonundan Mısır bayrağı dalgalandırdığı belirtildi.

Parti binasına dün gece de molotof kokteylli saldırılar düzenlenmiş, içerdeki korumalar kendilerine saldıran kalabalığa ateş açmışlardı. Görgü tanıkları personelin binayı dün gece boşalttığını, bu sabahki baskın sırasında içeride olmadıklarını söylediler.

Parti liderleri, binaya saldıranları "haydut" olarak tanımlayarak, polisi de parti merkezini koruyamamakla suçladı. Parti, bu konuda emniyetten resmi açıklama istediğini belirtti.

Bu sabahki saldırıdan sonra Müslüman Kardeşler binası yağmalandı. AP ajansına konuşan Muhammed isimli bir saldırgan "Bu tarihi bir andır. Müslüman Kardeşler ülkeyi mahvetti. Dolayısıyla onların malını çalmak mübahtır." dedi.

Müslüman Kardeşler: Erken seçim baskısı değil

Müslüman Kardeşler'in sözcüsü Gehad Haddad BBC'nin sorularını yanıtlarken, General Sisi'nin yol haritası uyarısının cumhurbaşkanının erken seçime gitmesi yönündeki baskının artması anlamına gelmediğini söyledi.

Haddad, asıl baskının erken seçim kararı alması için Anayasa Mahkemesi üzerinde olduğunu belirtti.

Öte yandan, el Vatan internet sitesi, turizm, çevre, telekomünikasyon ve hukuk bakanlarının 'rejimi devirmek için sokaklarda olanlarla dayanışmalarını göstermek amacıyla' istifa ettiklerini duyurdu.