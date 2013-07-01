'Mısır'da 2. devrim çıkmaz; ordu eylemlere müdahale etmeyecek'

Mısır'da 32 yıllık Hüsnü Mübarek rejiminin sona ermesinin ardından göreve gelen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin istifası talebiyle başta başkent Kahire olmak üzere ülke genelinde yüz binlerce kişi sokağa döküldü. Gösterilerle ilgili olarak İngiliz The Guardian gazetesine konuşan Mursi, Tahrir’e ve dünyaya mesaj yolladı. 'Sokaktaki hareketten ikinci bir devrim çıkmayacağını' öne süren Mursi, olayların devam etmesi halinde ordunun müdahale etmeyeceğinden emin olduğunu söyledi. “Anayasanın verdiği meşruluk doğrultusunda seçilen biri değişirse, yeni cumhurbaşkanına da muhalafet edenler olacaktır, bir ay sonra istifa etmelerini isteyeceklerdir” diyen Mursi, 'muhaliflerin talep ettiği gibi, istifa etmeyeceğini, erken seçime de gidilmeyeceğini' dile getirdi.

'Derin devlet işbaşında'

Mursi, bir saatlik röportajda ülkede yaşanan son olayları, Mübarek döneminden kalma eski yöneticiler ve “derin devlet” arasındaki işbirliğine bağladı. Mısır Cumhurbaşkanı, ülkede yaşanan yolsuzlukların eski rejimin destekçilerine gittiğini ve onların da bu parayla şiddetin geri gelmesine yol açtığını iddia etti. Mursi, Mısır’da yayın yapan özel televizyon kanallarının ülkedeki şiddet olaylarını ve muhalefetin gücünü abartarak verdiğini söyledi.

Mısır’a müdahil olan dış güçlerden de bahseden Mursi, bu ülkelerin Suudi Arabistan ya da Birleşik Arap Emirlikleri olup olmadığı sorusuna ise cevap vermedi. Mursi, kendisine geniş yetkiler veren fakat sonrasında feshettiği anayasal değişklikten duyduğu pişmanlığı da dile getirdi.

Mısır’daki protestoları muhalif Tamarod hareketinin Mursi aleyhine topladığı 22 milyon imza ateşledi. Müslüman Kardeşler yandaşları ise Mursi’nin seçimle başa gelmiş meşru bir lider olduğunu iddia ederek muhalifleri tehdit ediyor. Günlerdir sokaklarda yönetimi protesto eden muhalifler ile Mursi yandaşları arasında yaşanan çatışmalarda bugüne kadar yedi kişi hayatını kaybetti.

12 kişi hayatını kaybetti

Öte yandan, Mısır Sağlık Bakanlığı, Kahire, İskenderiye, Asyut, Dakhaliyye, Garbiyye, Beni Suveyf ve Buhayra kentlerinde Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi destekçileri ve karşıtları arasında meydana gelen çatışmalarda, 12 kişinin öldüğünü, 304 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Gösteriler nedeniyle ülkedeki hastanelerde acil durum ilan edilirken, Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Mısır'da muhalefet ve iktidar taraftarlarının düzenlediği gösterilerde çıkabilecek muhtemel olaylar nedeniyle başta Tahrir Meydanı ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresi olmak üzere gösterilerin yapıldığı bölgelere bin 979 ambulans sevk edildiği belirtildi.

49 kişi gözaltına alındı

Bu arada, Mısır güvenlik güçlerinin çeşitli kentlerde düzenledikleri operasyonlarda silah, molotof kokteyli ve bıçak bulunduran 49 kişi gözaltına alındı. Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre İskenderiye Kahire karayolunda 18 kişi bir minibüste çok sayıda silah ile birlikte yakalanırken, Kahire'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı (el-İttihadiye) yakınlarında silah ve molotof kokteyli bulundurdukları gerekçesiyle 5 kişinin göz altına alındığı kaydedildi. Öte yandan Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nın (İhvan) genel merkezinin bulunduğu Mukattam Bölgesi'nde de, polisin bir eve düzenlediği operasyonda molotof ve bıçak bulunduran 26 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.