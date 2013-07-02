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Dünya

Mısır'da Cumhurbaşkanlığı'ndan ordunun açıklamasına tepki

Cumhurbaşkanlığınca yapılan açıklmada, 'ülkedeki anlaşmazlıkları derinleştirmek hedefiyle yapılan açıklamalara kulak asmadan halkın taleplerine yanıt vermek için belirlenen yolda ilerliyor' denildi

02 Temmuz 2013 16:50

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada "Ordu bu açıklamayı Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye danışmadan yapmıştır ve yanlış anlaşılacak ifadeler içermektedir. Demokratik, sivil, modern Mısır devletinin tesisi şanlı 25 Ocak 2011 devriminin en önemli kazanımıdır ve Mısır, hangi ahval ve şerait altında olursa olsun geri adıma bütün gücüyle mukavemet edecektir. Mısır, bu yeni devleti kurma uğruna ağır bir bedel ödemiştir. Bu uğurda evlatlarının kanının akmasını, ülkenin istikrar ve kalkınmasının sekteye uğramasını göze almıştır. Hep birlikte görüş ayrılıklarının yönetilmesi için tek yol olarak demokrasiyi benimsiyoruz" denildi.

Cumhurbaşkanlığının milli mutabakat mekanizmasını etkinleştirmek için çalışmalara başladığına işaret edilen açıklamada, "Tüm siyasi gruplar ile görüşme yapabilmek için çalışmalarımız devam etmektedir. Söz konusu görüşmelerle, Mısır sokaklarında devam eden eylemlerin çözüme kavuşması için somut adımların atılması ve izlenecek yol konusunda uzlaşı sağlanması hedefleniyor" vurgusu yapıldı.

Ülkedeki tüm siyasi grupları ve gençlik hareketlerini kapsayan milli mutabakat projesinin uygulanması için belirlenen doğrultuda hareket edildiğine işaret edilen açıklama, şu ifadelerle son buldu:

"Mısır Cumhurbaşkanlığı, ülkedeki anlaşmazlıkları derinleştirmek ya da toplum barışını zedelemek hedefiyle yapılan açıklamalara kulak asmadan halkın taleplerine yanıt vermek için belirlenen yolda ilerliyor. Cumhurbaşkanı Mursi, demokratik geçiş sürecini tamamlamak, halkın iradesini korumak hedefiyle tüm siyasi taraflar ile görüşmelerini sürdürmektedir."

Mısır Savunma Bakanı General Abdulfettah es-Sisi, ülkenin çeşitli kentlerinde gösterilerin devam etmesi üzerine dün öğleden sonra açıklama yapmıştı. Sisi, açıklamasında halkın taleplerine kulak verilmesi çağrısında bulunarak, taraflara uzlaşma sağlamaları için 48 saat süre tanımış, siyasi çözüm bulunamadığı takdirde ordunun gelecek döneme ilişkin bir yol haritası sunacağını bildirmişti.

Ordunun açıklamasının darbe uyarısı olarak yorumlanması üzerine ordu sözcüsü Ahmed Muhammed Ali "Mısır ordusunun kültüründe ve geleneğinde darbe yönteminin bulunmadığını" belirterek demokrasinin dışına çıkmayacaklarını açıklamıştı.

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