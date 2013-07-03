Mısır ordusu 'yol haritası'nı muhaliflerle görüştü

Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye tanınan zaman dolarken ordu yetkilileri, kilit muhalif liderler, Müslüman din adamaları ve Kıpti Hristiyan rahipleri ile görüşerek, siyasi "yol harita"larını uygulamak için hazırlandıklarının mesajını verdi.

Muhalif gruplar ve Genelkurmay Başkanı General Abdülfettah el Sisi arasındaki görüşmenin çağrısı, muhaliflerin sözcüsü Halid Davud tarafından, devlet televizyonun da verdiği telefon röportajı sırasında yapılmıştı.

USA TODAY'in haberine göre, Görüşmede Ulusal Kurtuluş Cephesi'nden Muhammed El Baradey ve Mursi karşıtı protestoları yöneten gençlik grupları katıldı. Politik "Yol haritası"nın konuşulduğu görüşmelere, Al-Azhar Camii'sinin imamı Şeyh Ahmed el-Tayib ve Mısır'ın Kıpti Hristiyan azınlığını temsilen Kardinal 2. Tavadros da katılımda bulundu.

Mısır Sosyal Demokratik Partisi'nden Muhammed Abu El Gar USA TODAY'e konuşarak, muhalefetin Mursi'nin kesinlikle gitmesini istediğini, "geldiğimiz noktada sivil, geçici, fahri cumhurbaşkanlığı olan, tercihen yüksek anayasa mahkemesiyle ve küçük bir kabinesi bulunan sivil bir başbakanla ülkenin yönetilmesi gerektiğini" açıkladı.

El Gar açıklamasına, "Ordu ve polis sadece ülke sınırlarını ve ülke içinde güvenliği korumalı. Böylece Batı'nın aklında açıkca gözükmeli ki, bu bir askeri darbe değildir" sözlerini de ekledi. El Gar, Müslüman Kardeşler'i izole etmek istemediklerini de belirterek, " Müslüman Kardeşler'in gelecek seçimleri ve parlamentoları paylaşmasını istiyoruz" dedi.

Devlet televizyonu "Yol harita"sının ordu tarafından hazırlanan geçici bir liderliği, İslamist kaynaklı anayasanın ve islamist çoğunluğun olduğu parlamentonun askıya alınmasını içerdiğini açıkladı.

Tam bir yıl önce göreve başlayan Muhammed Mursi, askerin hareketinin geri tepeceğini belirterek, "anayasal meşruluğunu" hayatı pahasına koruyacağını açıklamıştı.

Çeviri: Varsan Çekiç