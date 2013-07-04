Müslüman Kardeşler: Darbe devrime ve demokrasiye inanan Mısırlılara ihanet!

Mısır'da ordunun yönetime el koyduktan sonra devirdiği cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin de üyesi olduğu Müslüman Kardeşler hareketi, gelişmeleri "Mısır'ın demokratik niyetleri için kara bir gün" diyerek değerlendirdi.

Müslüman Kardeşler'in İngiltere'deki Sözcüsü Mona el Kazzaz, gün içinde BBC'ye, "Başlıca korkum askeri yönetime geri dönülmesi. Ordu siyasi sahnenin bir parçası olmamalı" demişti. Müslüman Kardeşler hareketinin üst düzey liderlerinden Muhammed el Biltaci de Mısır ordusunun Kahire sokaklarını kontrol altına almasına karşı barışçıl yolla direneceklerini açıklamıştı.

Ancak, ordu, devlet televizyonuna el koyduktan bir süre sonra Genelkurmay Başkanı Abdul Fattah al-Sisi, açıklama yaparak Mursi yerine Anayasa Mahkemesi Başkanı Adli Mansur'u atadıklarını söyledi. Teknokrat bir hükümet kurulacağını ve Anayasa'yı da askıya aldıklarına söyleyen Sisi'nin ifadeleri ardından Müslüman Kardeşler, yaşananları "Mısır'ın demokratik niyetleri için kara bir gün" diyerek niteledi. BBC'de yer alan habere göre, hareket, ordunun tavrı için "25 Ocak devrimine ve demokrasiye inanan milyonlarca Mısırlı'ya ihanet" dedi.

Genelkurmay açıklaması ardından Müslüman Kardeşler hareketinin bazı yöneticileri de gözaltına alındı. Gözaltılar devam ederken, harekete yakın yaklaşık yedi yayınının kapatıldığı belirtildi.