Hürriyet editöründen Mısır için 'nefret' gafı

Hürriyet gazetesinin künyesinde "Ana haber" editörleri arasında sayılan ve yazı işlerinin en kıdemli elemanlarından olan Tufan Türenç, twitter hesabından Mısır'daki krizi değerlendirirken nefret söylemi yorumlarına da neden olan bir gaf yaptı. Türenç, Mısır'da ordunun sokağa çıkmasının ve krizin zirveye tırmanmasının ardından attığı ilk tweet'te "Arabın'ın demokrasisi bu kadar olur" ifadesini kullandı.

İşte Tufan Türenç'in o tweet'i:

Türenç, gelen tepkilerin ardından ilgili tweeti hesabından sildi. Türenç'in Mısır'daki gelişmelere dair attığı, bazılarında kendisine gelen eleştirilere yanıt verdiği diğer tweetler sırasıyla şöyle:

Türkiye Araplara hep yardım etti. Arap alemi en mutlu yıllarını Osmanlı egemenliği altındayken yaşadı. Cumhuriyet de hep yanlarında oldu.

Kıbrıs olaylarını anımsayın. Bir tek Arap ülkesi yanımızda olmadı. Hepsi karşıt oy kullandı.

Arap dünyasına demokrasi gelip yerleşse keşke. Biz de rahat ederiz.

AKP'li arkadaşlar boşuna kızıyorlar. Arap ülkelerinin en büyük talihsizliği Bir Atatürk'leri olmayışı.

@toutologue Geçsinler demokrasiye şapka çıkarıp selamlayalım. Ama gerçeği de kabul edelim. Arap aleminde demokratik tek ülke yok.

@Nihat622 @cerenkenar Irkçılıkla ne ilgisi var? Bu yazdıklarım gerçek. Hangi Arap ülkesinde demokrasi var?

Arap Baharı'nın sonuçları ortada. Hangi ülkeye demokrasi geldi? İslam aleminde tek laik demokratik ülke var o da Türkiye.

@OrhunHan Gerçek gerçektir. Aşağılama söz konusu olmaz.

Arap Baharı'nın sonuçları ortada. Hangi ülkeye demokrasi geldi? İslam aleminde tek laik demokratik ülke var o da Türkiye.

@resitdanis61 Çok zor bir iş gerçek demokrasiyi benimsemek. Araplar kuramadı, biz de yok etmek için uğraşıyoruz.

Arap Baharı'nın sonuçları ortada. Hangi ülkeye demokrasi geldi? İslam aleminde tek laik demokratik ülke var o da Türkiye.