Mısır'ın seçilmiş cumhurbaşkanı Mursi yerine atanan Adli Mansur kim?

Muhammed Mursi yerine ordu tarafından cumhurbaşkanlığı makamına geçici olarak getirilen isim Adli Mansur oldu. Cumhurbaşkanlığı görevinden önce Anayasa Mahkemesi Başkanı olan Mansur'u bu makama getiren Mursi olmuştu.Mansur 1945 yılında Kahire de doğdu. Kahire'de hukuk okuduktan sonra burs kazanarak Paris'te hukuk eğitimini sürdürdü. Henüz daha Hüsnü Mübarek'in döneminde, uzun yıllar, Mısır'ın adlî makamlarında çalışığı biliniyor. Bunun dışında birkaç yıl Suudî Arabistan'da danışmanlık yaptı.

Hakkında hâlâ sınırlı bilginin bulunduğu Adli Mansur, 68 yaşında. 1992 yılında Anayasa Mahkemesi'ne atandığı belirtilen Mansur, kurumun en kıdemli hakimlerinden.

Mayıs ayında Muhammed Mursi tarafından Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'na atanan Mansur, 1 Haziran'da başkanlık görevine başlamıştı. .Mansur, yaklaşık bir ay geçtikten sonra bugün yemin ederek seçilmiş Mursi yerine ordu tarafından atandığı geçici cumhurbaşkanlığı görevine başlayacak.

Guardian'ın haberinde yer verdiği, Nervana Mahmoud adlı hesaptan atılan bir tweet'te de Mansur'un 1970'lerde cumhurbaşkanı danışmanı olarak hizmet verdiği iddia edildi.