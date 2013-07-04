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Dünya

Mısır Cumhurbaşkanlığı: Mursi, askeri darbeye direnmeye çağırdı

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan Muhammed Mursi adına atılan tweet'te 'Ordunun açıklamasının sivil demokratik bir Mısır için mücadele eden insanlar tarafından reddedildiği' yazıldı

04 Temmuz 2013 01:54

Mısır'da ordu, televizyonda Muhammed Mursi yerine Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı atadıklarını açıklarken Mısır Cumhurbaşkanlığı, twitter hesabından nerede olduğu bilinmeyen Muhammed Mursi'nin darbeyi reddettiğini söyledi. Ayrıca, Cumhurbaşkanlık'tan yazılı açıklamada, Mursi'nin tüm Mısırlılara seslenerek "anayasaya ve kanunlara uyma çağrısı yaparak Mısır'ı geri götürecek askeri darbeye karşı durmaya, barışçıllığı korumaya ve şiddet olaylarından kaçınmaya çağırdığı" yazıldı. 
Guardian'ın da paylaştığı tweet'te, "Cumh. Mursi" dedikten sonra iki nokta üst üste konularak "Silahlı Kuvvetler'in açıklaması, sivil demokratik bir Mısır için mücadele eden her özgür insan tarafından reddedilmiştir" denildi.  
İşte Mısır Cumhurbaşkanlığı hesabından atılan tweet şöyle:
 
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Rueters, Muhammed Mursi'nin cumhurbaşkanlığına ait Facebook hesabından da Mursi'nin "ordunun askeri darbe olan açıklamasını reddettiklerini" yazdığını bildirdi.
 

Mursi'den Mısırlılara: Askeri darbeye karşı durun 

 
Ordunun darbe açıklamasının ardından Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da Muhammed Mursi'nin söz konusu askeri darbeyi kabul etmediği ve Mısırlıları darbeye karşı durmaya çağırdığı bildirildi. Açıklamada Mursi'nin "Şu anda Cumhurbaşkanıyım, aynı zamanda ordunun komutanıyım" dediği ifade edildi.
 
Mursi'nin "Silahlı Kuvvetleri'n açıkladığı uygulamaların tüm yönleriyle askeri darbe niteliği taşıdığını ve söz konusu askeri darbenin Mısır'ın sivil ve demokratik bir ülke olmasını isteyen Mısır toplumu tarafından kabul edilemez olduğunu ifade ettiği" yer alan açıklamada, Mursi'nin Cumhurbaşkanı ve Silahlı Kuvvetlerin Komutanı olarak asker, sivil tüm Mısırlılara anayasaya ve kanunlara uyma çağrısı yaparak Mısır'ı geri götürecek askeri darbeye karşı durmaya, barışçıllığı korumaya ve şiddet olaylarından kaçınmaya çağırdığı bildirildi. 
 
 

 

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