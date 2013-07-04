Darbeci general Abdulfettah el Sisi'nin portresi

Çeviri: Varsan Çekiç

El Cezire'nın yaptığı Sisi portresinde, 48 saatlik ültimatomdan sonra harekete geçen General'in oynayacağı rolün öneminin artacağını belirtti. Portrede, Sisi'nin devrilen Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi tarafından Ağustos 2011'de Genelkurmay ve Savunma Bakanı olarak atandığına işaret etti.

Mısır'ı 30 yıl demir yumrukla yöneten Hüsnü Mübarek'in döneminde Sisi'nin Müslüman Kardeşler'e fazla yakın olmakla suçlandığını belirten El Cezire, General'in Arap Baharı sırasında başlattığı "bekaret testleri"ne de dikkat çekti.

AlJazeera'nın yazdığı Abdulfettah El Sisi portresinin çevirisi şöyle:

Mısır Genelkurmay Başkanı Abdulfettah El Sisi, Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye tanıdığı 48 saatlik ültimatomu yerine getirmesi ardından Mısır'ın kilit karakterlerinden biri oldu. Ordu her ne kadar yaptığı açıklamada darbe yapmadıklarını belirtse de, Genelkurmay pozisyonuna Mursi tarafından atanan General Sisi'nin, ültimatomun sona ermesiyle önemli rolü olacak.

Ağustos 2011'de Sisi, Mursi'nin istifasını emrettiği Mareşal Hüseyin Tantavi'nin yerine, Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı olarak geçti. Geçtiği dönemde daha önce İslamist lidere (Mursi-T24) düşmanca bir tavır gösteren ordunun, hükümetle müttefik olabileceği teorileri başlamıştı.

Dindar olduğu bilinen Sisi, Mursi'nin Mübarek döneminde üyesi olduğu Müslüman Kardeşler'e fazla yakın olmakla suçlanmıştı. Ancak çoğu Mısırlı subay gibi Sisi de, ulusalcı Cumhurbaşkanı Cemal Abdül Nasır'ın ateşli bir hayranıydı.

ABD ve İngiltere'de bulundu

1954'te Kahire'de doğan Sisi, Mısır askeri akademisinden "askeri bilimler" diplomasıyla 1977'de mezun oldu. Sisi, eğitimine 1992'de Birleşik Krallık Komuta ve Kurmay Üniversitesi'nde devam etti ve 2006 yılında Pennslyvania'nın ABD Ordu Savaş Üniversitesi'nde öğretmenlik derecesi aldı.

Savaş deneyimi olmayan Sisi, Mübarek rejimi sırasında Suudi Arabistan'da askeri ateşesi olarak hizmet etti. Bu hizmetinin ardından Mısır'da kuzey askeri bölgesinin kurmay komutanı olarak görev yaptı. Şubat 2011'de askeri konsey devrimin sonunda gücü ele aldığında, Sisi askeri istihbarat servisinin başına getirildi.

'Bekâret testi' savunmasıyla dikkat çekti

Devrim sırasında Sisi'nin başlattığı ve "kadınları tecavüzden korumak ve orduya gelebilecek suçlamaları önlemek için" diye gerekçelendirdiği "bekâret testleri" uygulaması yüzünden ağır eleştiriler almıştı. Sisi daha sonra, bekâret testlerinin uygulanmasının yasaklanacağı sözünü vermişti.

İslamistlerin hakim olduğu bir hükümetin parçası olsa da askeriyenin içyüzünü bilen biri olarak görünen General Sisi, prestijli askeri istihbaratın başına geçmeden önce en yüksek rütbeye ulaştığı başarılı bir kariyerin tadını çıkardı.

Sisi geçmişte, Sina Yarımadası'nda düzeni sağlmak için mücadele veren ve eskimiş silahlı kuvvetlerin "verimini arttırmak"la ilgilendiğini açıklamıştı. Sisi ile tanışan siyasetçiler ve gazeteciler General'in ilk kaygısının, ordunun Silahlı Kuvvetler Yüksek Konseyi ile birlikte ülkeyi yönettiği zamanda lekelenen itibarını, yeniden inşaa etmek olduğuna inanmışlardı.

Genelkurmay Başkanı ayrıca, Mısır ordusuna dikkate değer eğitim ve ekipman sağlayan ABD ordusuna yakınlığı ile tanınıyor. 1979'da yapılan İsrail-Mısır barış antlaşmasından beri, Washington Mısır ordusunun en büyük destekçisi oldu. ABD her yıl Mısır ordusuna 1.3 milyar dolar yardımda bulunuyor.