Obama Mısır'daki müdahaleye darbe demedi

ABD Başkanı Barack Obama, Mısır'da ordunun yönetime el koymasının ardından yaptığı ilk açıklamada "darbe" ifadesini kullanmadı. "Mısır ordusunun Cumhurbaşkanı Mursi'yi iktidardan uzaklaştırılma ve Anayasa'yı askıya almasından kaygılı olduklarını" belirten Obama, orduyu "kapsayıcı ve şeffaf bir süreç üzerinden mümkün olan en kısa zamanda tam otoriteyi tekrar demokratik yollardan seçilmiş bir sivil hükümete geri verme yolunda hızlı ve sorumlu şekilde hareket etmeye" çağırdı. Obama, "Bugünkü gelişmeler ışığında, ilgili bakanlık ve kuruluşlara Mısır hükümetine yaptığımız yardımlara dair ABD hukukun yaptırımlarını gözden geçirmeleri talimatı verdim" dedi. Ancak, Obama, demokratik liderlerin askeri darbeyle devrildiği ülkelere yardım yapılmasına izin vermeyen ilgili yasanın içeriğine değinmedi.

Mısır'da yaşananlara dair yazılı açıklama yapan Barack Obama, "ABD, Mısır'daki hayli akışkan durumu izliyoruz ve inanıyoruz ki sonunda Mısır'ın geleceği ancak Mısırlılar tarafından belirlenecek. Yine de, Mısır Silahlı Kuvvetleri'nin Cumhurbaşkanı Mursi'yi uzaklaştırılma ve Anayasa'yı askıya alma kararı hakkında derin kaygılar taşıyoruz" ifadesini kullandı.

Obama, açıklamasının devamında şunları söyledi:

"Mısır ordusunu kapsayıcı ve şeffaf bir süreç üzerinden, mümkün olan en kısa zamanda, tam otoriteyi tekrar demokratik yollardan seçilmiş bir sivil hükümete geri verme yolunda hızlı ve sorumlu şekilde hareket etmeye ve Cumhurbaşkanı Mursi ile destekçilerine yönelik keyif tutuklamalardan kaçınmaya çağırıyorum.

Bugünkü gelişmeler ışığında, ilgili bakanlık ve kuruluşlara Mısır hükümetine yaptığımız yardımlara dair ABD hukukun yaptırımlarını gözden geçirmeleri için talimat verdim.

ABD, Mısır'da uzun süreli istikrar için en iyi yolun - seküler ve dindar, sivil ve asker - her kesimden ve her partiden katılımla oluşan demokratik bir siyasi sistem olduğuna inanmaya devam ediyoruz."

Konuşmasında, "belirsiz dönem" süresince adil bir yargılama beklediklerini belirten Obama, Mursi'ye karşı olanlar ve destekleyenler de dahil olmak üzere herkesin sesinin barışçıl bir şekilde duyulmasının gerekliliğini vurguladı.

Obama, açıklamasını "Biz, Mısır'ın demokrasiye geçişinin başarıyla sonuçlanmasını temin etmek için Mısır halkıyla birlikte çalışmaya devam edeceğiz" diyerek sonlandırdı.

Avrupa Birliği ise henüz Mısır'da yaşananlarla ilgili bir açıklama yapmadı.