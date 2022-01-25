Kılıçdaroğlu: Devlet imkanlarını belediye başkanlarımızı karalamak için kullananlar, sanayiye 3 gün elektrik veremiyor

Ne olmuştu? İstanbul'da etkili olan ve vatandaşların yollarda mahsur kalmasına neden olan kar yağışının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıda çekilen bir fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı. Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıda çekilen fotoğrafına ilişkin olarak, "İşletme yetkililerinin fotoğrafı yalanladığı iddia edildi. İşletme sahibi ve Sayın İmamoğlu ile görüştüm. Olay doğru. Ekrem Bey saat 18’de oradaymış. Saat 19’da da AKOM’a gitmek için çıkmış." bilgisini paylaştı. İBB Sözcüsü Murat Ongun ise, "Ekrem Başkan dün 19 saat mesai yapıp hem Akom’dan hem sahadan mücadeleyi yönetti. 1 saatlik de yemek molası verdi balıkçıda. Konu bu" dedi. Ekrem İmamoğlu, "Binlerce çalışanımızın emekleri ortadayken, 19 saatlik mesaide, 1 saatlik yemek molamın neden gündem yapılmaya çalışıldığı malumdur. Milletimiz bu hazımsızlığı iyi bilmektedir." ifadelerini kullanmıştı.