İBB Sözcüsü Murat Ongun: Bu bilgi özel hayatın ihlalidir, ayrıca yurt dışından gelişmeleri takip etmek hiç zor değil

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, yurt dışında olduğu bilgisinin paylaşılmasına ilişkin olarak, "Bu bilgi özel hayatın ihlalidir, ayrıca yurt dışından gelişmeleri takip etmek hiç zor değil" açıklamasını yaptı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıda çekilmiş fotoğrafı tartışmalara neden olmuştu.

Gazeteci Cüneyt Özdemir, İBB Sözcüsü Murat Ongun'la görüştüğünü duyurdu. Özdemir Twitter hesabından yaptığı paylaşımda,

"Biraz önce İBB sözcüsü Murat Ongun'a iki soru sordum.

1) Yurtdışında mısın?

Evet.Ama soru şu: benim ve eşimle ilgili bu bilgi özel hayatın ihlalidir. Bu bilgiyi kim verdi? Ayrıca, yurtdışından gelişmeleri takip etmek hiç zor değil.

2) Ekrem İmamoğlu dün Kahraman Balıkçısına gitti mi? Aldığım cevapları alttaki twitte yorumsuz paylaşıyorum.

Ekrem Başkan dün 19 saat mesai yapıp hem Akom’dan hem sahadan mücadeleyi yönetti. 1 saatlik de yemek molası verdi balıkçıda. Konu bu." ifadesini kullandı.

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