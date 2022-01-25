Murat Ağırel: İşletme sahibi ve Sayın İmamoğlu ile görüştüm, İmamoğlu bir saat sonra AKOM'a gitmek için restorandan çıkmış

Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıda çekilen fotoğrafına ilişkin olarak, "İşletme yetkililerinin fotoğrafı yalanladığı iddia edildi. İşletme sahibi ve Sayın İmamoğlu ile görüştüm.Olay doğru. Ekrem Bey saat 18’de oradaymış. Saat 19’da da AKOM’a gitmek için çıkmış." bilgisini paylaştı.

Ağırel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İmamoğlu’nun lokantada bulunduğu bölüm işletme sahibinin kendi özel misafirlerini ağırladığı bir yer. Rezervasyon günler öncesinden yapılmış. Normalde kimse yok. Ancak ne olduysa o anda bazı kişiler orada bulunmuş ve fotoğraflar çekilip servis edilmiş. Kar yoğunlaşınca da kalkıp hemen AKOM’a geçmiş. Büyütülen olay aslında bu. İBB tüm birimleri ile kar nedeniyle meydana gelen aksaklıkları gayet başarılı yönetmiştir. Önemli olan durum budur." ifadesini kullandı.

Gazeteci Cüneyt Özdemir de İBB Sözcüsü Murat Ongun ile görüştüğünü belirtti. Özdemir Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, " Murat Ongun'a iki soru sordum. 1) Yurtdışında mısın? 2) Ekrem İmammoğlu dün Kahraman Balıkçısına gitti mi? Aldığım cevapları alttaki twitte yorumsuz paylaşıyorum. Evet.Ama soru şu: benim ve eşimle ilgili bu bilgi özel hayatın ihlalidir. Bu bilgiyi kim verdi? Ayrıca, yurtdışından gelişmeleri takip etmek hiç zor değil. Ekrem Başkan dün 19 saat mesai yapıp hem AKOM’dan hem sahadan mücadeleyi yönetti. 1 saatlik de yemek molası verdi balıkçıda. Konu bu." ifadesini kullandı.

Restoran yetkilisi ise İmamoğlu'nun fotoğrafının geçmiş zamana ait olduğunu söylemişti.

TIKLAYIN | Restoran yetkilisi sosyal medyadaki iddiaları yalanladı: İmamoğlu dün buraya gelmedi, fotoğraf geçmiş zamana ait