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Restoran yetkilisi sosyal medyadaki iddiaları yalanladı: İmamoğlu dün buraya gelmedi, fotoğraf geçmiş zamana ait

25 Ocak 2022 15:04

İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı hayatı durma noktasına getirdi. İktidara yakın hesaplardan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun balıkçı restoranına gittiği fotoğraflar paylaşıldı. Restoranın yetkilisi, İmamoğlu'nun dün restorana geldiği iddiasını yalanlayarak, "İmamoğlu dün buraya gelmedi, fotoğraf geçmiş zamana ait" açıklamasını yaptı. 

Aykırı.com.tr’den Berat Temiz’in haberine göre, işletme sorumlusu "Çıkan haberler yalan. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dün buraya gelmedi. Fotoğraf geçmiş bir zamana ait. Biz, zaten dün kar yağışından dolayı restoranı erken kapattık" ifadelerini kullandı.

İstanbulEkrem İmamoğlubalıkçırestoranfotoğraf
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