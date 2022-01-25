İmamoğlu: 19 saatlik mesaide 1 saatlik yemek molam bile konuşulur oldu; milletimiz bu hazımsızlığı iyi bilmektedir

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, iktidara yakın medyanın kar yağışının ardından yaşanan 'yol krizi'ne ilişkin olarak servis ettiği haberlere Twitter'dan yaptığı açıklama ile tepki gösterdi. "Bu zamana kadar, devletimiz, ilçe belediyelerimizle koordineli çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz." diyen İmamoğlu, "Binlerce çalışanımızın emekleri ortadayken, 19 saatlik mesaide, 1 saatlik yemek molamın neden gündem yapılmaya çalışıldığı malumdur. Milletimiz bu hazımsızlığı iyi bilmektedir." ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Kar yağışı sadece İstanbul’u değil, tüm ülkeyi olumsuz etkiledi. Ankara-İstanbul karayolu kapandı. Yeni havalimanında ve bağlantı yollarında sıkıntılar hala sürüyor. Ama “vurun abalıya” misali malum medyada varsa yoksa İBB’den bahsediliyor.

3 yıldır süren İstanbul’u kaybetme hazımsızlığı öyle bir noktaya geldi ki, 19 saat boyunca sahadan ve AKOM’dan karla mücadeleyi yönetirken, 1 saatlik yemek molam bile konuşulur oldu.

Bu zamana kadar, devletimiz, ilçe belediyelerimizle koordineli çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Binlerce çalışanımızın emekleri ortadayken, 19 saatlik mesaide, 1 saatlik yemek molamın neden gündem yapılmaya çalışıldığı malumdur. Milletimiz bu hazımsızlığı iyi bilmektedir".

İmamoğlu'ndan yeni paylaşım: Üç beş aklıevvelin gündem değiştirme çabasına hiç alet olmadık

İmamoğlu, Twitter üzerinden yaptığı yeni paylaşımda şu mesajı verdi:

"Üç beş aklıevvelin gündem değiştirme çabasına hiç alet olmadık biz, işimize baktık hep. Şehir içi yolları açtık, köy yollarımızı da açıyoruz. Her yerdeyiz, 16 milyon vatandaşımızla birlikte başaracağız."

Ne olmuştu? İstanbul'da etkili olan ve vatandaşların yollarda mahsur kalmasına neden olan kar yağışının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıda çekilen bir fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı. Yeniçağ gazetesi yazarı Murat Ağırel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun balıkçıda çekilen fotoğrafına ilişkin olarak, "İşletme yetkililerinin fotoğrafı yalanladığı iddia edildi. İşletme sahibi ve Sayın İmamoğlu ile görüştüm. Olay doğru. Ekrem Bey saat 18’de oradaymış. Saat 19’da da AKOM’a gitmek için çıkmış." bilgisini paylaştı. İBB Sözcüsü Murat Ongun ise, "Ekrem Başkan dün 19 saat mesai yapıp hem Akom’dan hem sahadan mücadeleyi yönetti. 1 saatlik de yemek molası verdi balıkçıda. Konu bu" dedi.

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