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İstanbul Havalimanı'nda protesto; "Otele ihtiyacımız var"

Çevik Kuvvet polisleri, İstanbul Havalimanı’nda

25 Ocak 2022 14:34

İstanbul Havalimanı'nda yolcular "We need hotel" (Otele ihtiyacımız var) diye slogan attılar. 

İstanbul'da etkili olan yoğun kar yağışı hava ulaşımına engel oldu.

Vatandaşlar İstanbul Havalimanı'nda mahsur kaldı. Geceyi havalimanında geçiren vatandaşlara uyumaları için karton dağıtıldı.

Bugün sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde ise yolcuların "We need hotel" (Otele ihtiyacımız var) diyerek eylem yaptığı anlar kameralara yansıdı.

Twitter'da bir kullanıcı "Havaalanında isyan, arkadaşım şimdi çekmiş, 'we need hotel' diye slogan atılıyor" diyerek o anları paylaştı.

“We need hotel! / Otele ihtiyacımız var!” sloganları sonrası havalimanına Çevik Kuvvet polislerinin geldiği görüldü. 

İyi Parti İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık, sosyal medya hesabından turistlerin protestosunu "İstanbul Havalimanındaki protestoların taşkınlığa yol açmaması için çevik kuvvet polisi çağrıldı" diyerek paylaştı.

 

İstanbul Havalimanıeylemotel

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