Bakan Varank: Karla mücadele balık tuzlayarak yapılmaz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Dün milyonlarca İstanbullu, şehir merkezinde mahsur kaldı. Kar küremesi yapmanız, tuzlama yapmanız da mı engellendi? Karla mücadele balık tuzlayarak yapılmaz. İstanbul’u kar kıyamet götürüyor, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gitmiş bir balıkçı restoranında görüntü veriyor" dedi.

Varank, Ankara'nın Polatlı ilçesinde KontrolMatik Teknoloji Lityum Demir Fosfat Batarya Fabrikası'nın temel atma törenine katıldı. Bakan Varank, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ekonomik ve teknolojik bağımsızlığını sağlamış bir Türkiye inşa etmeyi hedeflediklerini belirtti.

Bakan Varank şu ifadeleri kullandı:

"Bunun için de ülkemizi kritik teknolojileri üretebilen global bir üs haline getirmek üzere çalışıyoruz. İşte KontrolMatik’in batarya teknolojileri ve enerji depolama sistemleri alanındaki bu öncü yatırımı da bu vizyonu tahkim edecek önemli bir girişim. Hızlı teknolojik gelişmeler neticesinde enerjiye olan ihtiyaç her geçen gün katlanarak artıyor. Hal böyle olunca enerjinin üretimi ve iletimi kadar depolanabilmesi de hayati öneme sahip bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Tabii bu yatırımın kıymeti, elektrikli araç ve tüketici elektroniği sektörleriyle birlikte değerlendirildiğinde daha net ortaya çıkacaktır. Bildiğiniz üzere fosil yakıtların kullanıldığı içten yanmalı motor teknolojisi artık tarih oluyor. Bunların yerini alacak elektrikli araçların en temel bileşenlerinden biri de bataryalar. Öyle ki bu araçların maliyetinin büyük kısmı da bataryadan kaynaklanıyor. Aslında enerji depolama sistemleri sadece araçların kendisi için değil, şarj alt yapısı için de kritik bir unsur. Biz de ülke olarak, rekabet şartlarının eşitlendiği şu dönemde Türkiye’nin otomobili ile elektrikli araç sektörüne hızlı bir giriş yaptık"

"Bakın bu millet size Türkiye’nin en büyük şehirlerini emanet etti, 'hizmet yapmamız engelleniyor' diye bahane ürettiniz. Dün İstanbul’da yaşananları hepimiz ekranlardan izledik. İşte dün milyonlarca İstanbullu, şehir merkezinde mahsur kaldı. Kar küremesi yapmanız, tuzlama yapmanız da mı engellendi? Elbette hayır. Karla mücadele balık tuzlayarak yapılmaz. Koordinasyonla, işinin başında durarak yapılır. İnsan biraz utanır. İstanbul’u kar kıyamet götürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı gitmiş bir balıkçı restoranında görüntü veriyor. Bunu gerçekten insan yapmaya utanır. Geçmişte neler yapılmış, onlara baksınlar ve kendilerini kar ile mücadelede biraz geliştirsinler. Bu arkadaşlarımız iş yapmak yerine siyaset yapmayı seviyor. İçeriden ve dışarıdan tüm engellemelere rağmen bizler babayiğit müteşebbislerimizle birlikte Türkiye'yi 2022'de de sanayi öncülüğünde büyütmeye devam edeceğiz. Ülkemizi yatırım, üretim, ihracat ve istihdam rotasında tutmayı sürdüreceğiz. Enerji yatırımları da bu hedeflere ulaşmamızın teminatı olacak. Ben bu vesileyle gerek ülkemizde yerleşik üreticileri gerekse global firmaları benzer yatırımları yapmak üzere Türkiye’ye davet ediyorum"