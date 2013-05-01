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Kılıçdaroğlu: Bizi tüm dünyaya rezil ettiler

Kemal Kılıçdaroğlu: Bırakın insanlar nerde kutlamak istiyorsa orda kutlasınlar. Polisle vatandaşı karşı karşıya getirmek yanlıştır

01 Mayıs 2013 20:27

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaşanan olaylı 1 Mayıs kutlamasını değerlendir. Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

Cumhuriyet tarihinde ilk defa İstanbul'da sıkıyönetim ilan edildi. Niye? Millet işçi bayramını kutlamasın diye. Bırakın insanlar nerde kutlamak istiyorsa orda kutlasınlar. Polisle vatandaşı karşı karşıya getirmek yanlıştır. Polisin görevi vatandaşı korumaktır. 21 y.y.'ın Türkiye'sinde doğru değildir bunlar. Bizi bütün dünyaya rezil ettiler.

Geçen yıl Taksim'de bayram yapıldı. Hiçbir sorun çıkmadı. Bir kızımız ameliyatta, polis arkadaşlarımız tedavi altında. Kendi yaptıkları hatayı vatandaşa yüklüyorlar. 

 

 

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