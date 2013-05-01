Bozdağ: 1 Mayıs konusunda teşekkürü hak eden adımları biz attık

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, 3. Uluslararası Karadeniz Sivil Toplum Kuruluşları Forumu'na gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla İstanbul'da yaşanan olayları hatırlatması üzerine Bozdağ, 1 Mayıs'ın Taksim Meydanı'nında kutlanmasının CHP döneminde, bu parti tarafından yasaklandığını hatırlattı.

'Teşekkürü hak eden adımları biz attık'

1 Mayıs'ı tatil ilan eden ve Taksim'i kutlamalara açan iktidarın Ak Parti iktidarı olduğunu hatırlatan Bozdağ, "Bu konuda teşekkürü hak eden adımları atan biziz, CHP değil. CHP bugüne kadar işçiler üzerinden sürekli bir istismar siyasetini ortaya koymuştur, bugün de bir istismar boyutu içerisindedir ama samimi olarak işçilerin hakkını, hukukunu koruyan adımları hükümetimiz attı" diye konuştu.

Taksim Meydanı'nda inşaatın devam ettiğini, burada kutlamaların yapılmasının katılanlar için de tehlikeli olacağını ifade eden Bozdağ, DİSK'in ise bu konuda bir ısrar içerisinde olduğunu kaydetti.

Bozdağ, şöyle devam etti:

'DİSK'in ısrarı ideolojik bir ısrar'



"DİSK'in bu ısrarı tabii ideolojik bir ısrar, işçi hakkından öte. Yıllardır aynı ideolojik yapı içerisinde hareket ediyor. Halbuki samimi olarak hükümetimiz gerekli kolaylığı göstermiştir, gerekli anlayışı göstermiştir. Bu noktada istedikleri alanda kutlamaları için kendilerine izinler verilmiştir ama maalesef kurallara uymak yerine, kurallara uymamayı tercih etmişlerdir. Türkiye bir hukuk devleti, kurallar var, bu kurallar hepimizi bağlar. 'Ben kanunu, kuralı tanımıyorum' derseniz, orada bir hukuk devletinden bahsedemeyiz. Kurallara uymak milletvekillerinin de görevi, işçilerin de görevi, siyasilerin de görevi. Bu ülkede yaşayan herkesin vazifesi kurallara uymak ve kurallara uyulmasını istemektir kuralları uygulayanların vazifesi."

'Taksim'de bir daha 1 Mayıs kutlaması yapılamayacak mı?' sorusuna yanıt

Taksim Meydanı'nın 1 Mayıs kutlamalarına bir daha açılmayacağı şeklinde eleştiriler yapıldığının belirtilmesi üzerine Bozdağ, hükümetin bu yönde bir açıklaması olmadığını belirterek, "Başkalarının eleştirilerini hükümetin kararı gibi bana soramazsınız" dedi.