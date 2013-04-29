Vali Mutlu: 1 Mayıs'ın Taksim'de yapılmasına kesinlikle müsaade etmeyeceğiz

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Taksim Meydanı'nın 1 Mayıs kutlamaları için uygun olmadığını söyledi. Mutlu, "Taksim, 1 Mayıs'ta gösteri yürüyüşüne uygun değil" dedi. 1 Mayıs’ta İstanbul’da bazı toplu taşıma seferlerinin yapılmayacağını açıklayan Mutlu, 3 bin civarında polisin İstanbul dışındaki illerden gelerek görev yapacağını belirtti.

İstanbul Valiliği, Türk-İş, DİSK, KESK, Hak-İş ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Başkanlarına yazı göndererek, Taksim Meydanı'nın 1 Mayıs toplantı ve gösteri yürüyüşleri için uygun olmadığını bildirdi.

Vali Yardımcısı Aziz Mergan imzasıyla sosyal taraflara gönderilen yazıda, Türk-İş'in 1 Mayıs'ta, 09.00-16.00 saatlerinde Taksim Meydanı'nda Emek ve Dayanışma Günü'nü bayram olarak kutlamak amacıyla 2 Nisan'da Valiliğe başvurduğu belirtilerek, başta DİSK, KESK, Hak-İş ve TTB olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşu ve tüzel kişiliği bulunmayan oluşumların Beşiktaş, Şişli ve Beyoğlu ilçelerinde oluşturulacak yürüyüş kortejleriyle 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak üzere kitlesel miting çağrıları yaptığı ifade edildi.

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 6. maddesiyle aynı kanunun uygulanmasına dair yönetmeliğin 3. maddesi hükümleri gereğince, İstanbul'da Kartal, Kadıköy Meydanı, yeni Kadıköy Salı Pazarı ve Kızılçeşme meydanlarının toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmak üzere 18 Ocak tarihinde tespit edilerek kamuoyuna duyurulduğu vurgulandı.

'İnşaat alanında 30-40 metre derinliğinde çukurlar ve ucu açık demir çubuklar var'

Vali Yardımcısı Mergan imzasıyla sosyal taraflara gönderilen yazıda, şunlar kaydedildi:

"Beyoğlu ilçesi Taksim Meydanı, Tarlabaşı Bulvarı ve Cumhuriyet Caddesi civarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Yayalaştırma Projesi' kapsamında başlatılan inşaat alanında 30-40 metre derinliğinde çukurlar ile çok geniş bir alanda hafriyatın olduğu, temel ve direklerde kalın ve uzun demirlerin ucu açık olarak bulunduğu, kazı ve beton atma çalışmalarının devam ettiği görülmektedir.

Söz konusu inşaatın, 1 Mayıs günü de aynı haliyle devam edeceği ve mevcut fiziki koşulların toplumsal bir olay esnasında insan hayatını ciddi anlamda tehdit edeceği, inşaat etrafında alınacak güvenlik tedbirlerinin oluşabilecek herhangi bir panik halinde kitle psikolojisinin etkisiyle yetersiz kalacağı ve telafisi imkansız zararlar doğuracağı, ayrıca, 1 Mayıs günü Beşiktaş, Şişli ve Beyoğlu ilçelerinde oluşturulacak yürüyüş kortejleri ile Taksim Meydanı'nda yapılacak kitlesel bir miting ya da etkinliğin mevcut fiziki koşullar göz önüne alındığında özellikle tahliye açısından 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve yönetmeliğinin hukuki koşullarını karşılamadığı, yasa çerçevesinde önceden ilan edilmemiş böyle bir alanda yapılacak bir yürüyüş ve mitingin kontrol edilemediği taktirde oluşacak zararların hukuki olarak büyük sonuçlar doğuracağı değerlendirilmektedir.

Bu çerçevede 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'na göre Taksim Meydanı, çevresi ve yukarıda belirtilen yürüyüş güzergahlarında, 1 Mayıs'la ilgili yapılacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin uygun görülmediği, konfederasyonlar ve bağlı sendikalar, siyasi partiler, meslek odaları ile çeşitli sivil toplum kuruluşlarının bayram kutlaması amacıyla çelenk koyma, basın açıklaması ve anma etkinliğinin sembolik katılımla yapılabileceği hususunu bilgilerinize arz ederim."

DİSK Genel Sekreteri Çerkezoğlu: 1 Mayıs'ta Taksim'deyiz

Sendika temsilcileri 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamak için ısrarını sürdürdü. KESK Başkanı Lami Özgen her halükarda Taksim’e çıkacaklarını söylerken, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu ise, “1 Mayıs’ta Taksim’de olacağız” ifadelerini kullandı. Sendika temsilcileri 1977 1 Mayıs’ında hayatını kaybedenleri anmak için Gümüşsuyu’ndan Taksim’e yürüdü. Yürüyüşe KESK Başkanı Lami Özgen, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu ve çok sayıda sendika temsilcisi katıldı. “1 Mayıs” pankartı ile Kazancı Yokuşu’na gelen sendika temsilcileri, hayatını kaybedenleri anmak için karanfil bıraktı.

Burada konuşan KESK Başkanı Lami Özgen, 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlama konusundaki ısrarlarını yineleyerek, ““77 katliamını ve diğer katliamlarından tümünü açığa çıkarmak ve bunlarla sorumlu kesimleri yüzleştirme gibi bir görevle karşı karşıya kaldık. Bu katliamı bahane ederek yıllarca 1 Mayıs alanını emekçilere kapatmak isteyenlere inat bugün bu alan halen 1 Mayıs alanıdır ve 1 Mayıs alanı olmaya devam edecektir” dedi.

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu ise, 1997’de ölenlerin anısını yaşatmak için Taksim’e sahip çıkmak gerektiğini ifade ederek, “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) Taksim Meydanı’nın 1 Mayıs meydanı olduğunu karara bağlamıştır. İlk kez bir meydan uluslar arası hukukta bir özne olarak tanınmıştır. Bugün hükümete düşen 1 Mayıs’ın taksim meydanında kutlanmasının olanaklarını sağlamaktır. Şimdi inşaatı bahane ediyorlar. 1 Mayıs 2013’ü düzenleyen tüm kurumlar olarak 1 Mayıs’ta taksim meydanında olacağız” diye konuştu.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan KESK Başkanı Lami Özgen, Taksim’in 1 Mayıs için düzenlenebileceğine dikkat çekerek, “Buraya bir çok demir bariyerler getirilmiş. Taksim alanına yayılacağına bu demir bariyerler, inşaatın olduğu yere konulabilir ve burada kutlanması için yapılabilecek bütün engeller kaldırılmış olur. Bunun için fazla zamana da gerek yok” şeklinde konuştu.

Valilik ile diyaloglarının sürdüğünü belirten Özgen, “Her ne kadar valilik tertip komitesine yönelik bir tebligat çıkarmış olsa da bu tebligat hukuka aykırıdır. Bizim AİHM kararlarımız var. Bu kararların da bağlayıcılığı var. Valilik hukuksuz bir şekilde tebligat yaptı. Valinin bu saatten sonra bu hukuksuz tebligattan vazgeçmesini istiyoruz. Gereksiz bir gerginli oluşturuldu. Buna son vermesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Özgen Başbakan Erdoğan’dan konu ile ilgili randevu istediklerini ancak henüz bir cevap gelmediğini de kaydetti.

Lami Özgen, “Her halükarda siz 1 Mayıs’ta Taksim’e çıkacak mısınız” sorusuna, “Elbette çıkacağız. Yurt dışından işçi temsilcileri Taksim 1 Mayıs’ı için Türkiye’ye geliyor. Ama İstanbul Valiliği inşaatı bahane ederek Taksim alanındaki 1 Mayıs’ı engelleme çalışıyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil” diyerek yanıt verdi.