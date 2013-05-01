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Dünya basını İstanbul'daki 1 Mayıs gösterileri için ne dedi?

İstanbul'daki olaylı 1 Mayıs kutlamaları dünya basınında yer aldı

01 Mayıs 2013 21:02

1 Mayıs İşçi Bayramı'nı Taksim'de kutlamak isteyenler'in Beşiktaş, Şişli ve Mecidiyeköy'de toplanarak yürüyüşe geçmeleri üzerine polisin tazyikli su ve biber gazı ile müdahale ettiği olaylar dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

25 kişinin yaralandığı ve 75 kişinin göz altına alındığı İstanbul'daki 1 Mayıs kutlamaları dünya basınına şöyle yansıdı:

Aljazeera: Türk polisi 1 mayis göstericileriyle çatıştı.

Polis yasaklı Taksim Meydanı'na ulaşmak isteyen yüzlerce göstericiye biber gazı sıktı.



Wall street journal: Protestolar 1 mayisin gundemine oturdu
 
Türkiye'de güvenlik gerekçeleriyle inşaat halindeki Taksim Meydanı'na girişleri yasaklandı ve yüzlerce göstericinin meydana girmesi engellendi. Ana yollar, köprüler, metro ve bazı vapur seferleri, insanları uzak tutma gerekçesiyle iptal edildi. Türk yetkililer daha önceki yıllarda da kaba kuvvet kullanmıştı, fakat geçen yılki protestolar barış içinde geçmişti.



Telegraph: Polis 1 mayis göstericileri üzerinde biber gazı kullandı

Polis barikatları aşmaya çalışan yüzlerce göstericiye biber gazı sıktı.



Suddeutsche Zeitung: 1 mayis gösterileri: istanbul'da 1 mayis çatışmalara sahne oldu.



Aljazeera'nın haberinde ise, dünyada yaşanan 1 Mayıs'a vurgu yapıldı. 1 Mayıs'a dünyada işçilerin protestoları damga vurdu. Dünya çapında işçiler daha iyi ücretler ve çalışma koşulları için protestolar düzenledi, İstanbul'dan çatışmalar bildirildi...

 

Dünyada 1 Mayıs 

 

Endonezya'da işçiler, dün açıklanan zamlı petrol fiyatları ve daha iyi koşullarda çalışma talepleri için sokağa döküldü. El Cezire'nin Jakarta muhabiri daha önce böyle büyük bir protesto görmediğini yazdı.

Kamboçya'da fabrika işçileri daha iyi ücretler ve haklar için sokağa döküldü. Filipinler'de binlerce işçi protestolara katıldı.

Atina'da hem kamu hem özel sektör çalışanları yeni kemer sıkma politikalarını protesto etmek için 24 saatlik eyleme girdiler ve sokaklara döküldüler.

Moskova'da, 16 farklı sendika ayrı ayrı gösteri yaptı. Bunlardan bir tanesi Putin'in partisine bağlı olan bir sendikaydı.

 

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