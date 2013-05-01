Vali Mutlu: Fevkalade orantılı güç kullandık!

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu olaylı 1 Mayıs kutlamalarının ardından açıklama yaptı. Mutlu şunları söyledi:

Bugün emek ve dayanışma günü neşe dolu huzurlu bir gün gibi kutlayabilmeyi yürekten arzu ediyorduk. Bu nedenle de defaarca çağrı yapmıştık. Netice itibariyle emeğin sesinin yükseltilmesi yönünde yapmış olduğumuz daha önceki çağrılarda Kazlıçeşme'de bir kutlama yerine, ağırlıklı olarak marjinal grupların kendini gösterdiği bir gün yaşadık.

Öncelikle sevgili İstanbulluların ve çok değerli emekçi kardeşlerimizin riskli olan Taksim'e gelmeyecekleri yönünde bir beklenti yönünde olduk. Tam beklediğim gibi, sağduyulu İstanbullular ve emekçi kardeşlerimiz bugün Taksim Meydanı'na gelmediler.

Çağrılarımıza kulak veren çok kıymetli İstanbullulara yürekten teşekkür ederim. Bu meydan on binlerin yüzbinlerin 1 Mayıs'ı kutladığı bir yerdir. Risk nedeniyle bugün buraya gelmeyen emekçi kardeşlerimiz kurallara riayet etmiştir. Ancak radikal gruplar sabah saatlerinden itibaren Taksim'e ulaştı.

Sayıları 3 bin 3 bin 500 olduğunu düşündüğümüz, küçük marjinal gruplar Taksim civarında güvenlik güçlerimizin oluşturduğu yoğun barikatlara karşı direnç göstermişler, yüzleri maskeli, molotoflu taşlı, sapanlı grup emniyet güçlerimizi yıkldırmaya çalışmıştır, ancak emniyet güçlerimizi mükemmel bir direnç göstermiştir.

Maalesef bugün 22 polis memurumuz yaralanmıştır. Polis memurlarından bir tanesi geçirdiği beyin travması nedeniyle ameliyata alınmış ardından da yoğun bakıma alınmıştır. Bu arkadaşımızın kafatasında atılan bilyeler nedeniyle kırık oluşmuştur.

Yine 2 memurumuz, biri ayağından, diğer el bilek kemiğinde yaralanmıştır, kırılmıştır. Bu memurlarımızın da hastanede bakımları devam etmektedir. Geriye kalan 19 personelimiz, yaşadıkları travma nedeniyle hastanede tedavi altına alınmıştır.

Sivil vatandaşlarımız da yaranlanmıştır. 3 sivil vatandaşımızdan bir tanesi kafa travması nedeniyle ameliyata alınmıştır. Bu vaka da marjinal grupların yaralaması nedeniyle kafa travması geçirmiştir. Onun saldırıya maruz kalma biçimi kendi attıkları taşlar nedeniyledir. Bu nettir, elimizde bilgi var.

Bu 3 sivil yaralıya baktığımızda farklı marjinal grupların üyeleri olduğu bilinmektedir. Kendilerine elbette ki sağlık diliyorum.



Vali konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı:

Gözaltı sayısı 72 şu anda.

Metro bir süre daha çalışmayacak

Transferlerde metro hariç tüm ulaşım araçlarını tamamen normale döndürdük. Metro bir süre daha çalışmayacak.

Sağduyulu çağrılarımız yerini bulmadı

Biz de bunu kriz merkezinden takip ettik. Görevlerini yapmaya çalışırken sıkıntı çeken basın mensuplarına da geçmiş olsun diyorum. Zor bir görev yapıyorsunuz. Ama bu zorluğu bugün İstanbul olarak hepimiz yaşadık. Günlerdir sürdürdüğümüz sağduyu çağrılarımız karşılık bulmadı.

Fevkalade orantılı güç kullandık

Geçmiş yıllarda da kısa zamana kadar polislerin copları, kalkan coplar, yerlerde düşmüş olan yurttaşlarımızın mağduriyetlerini sizler kamuoyu ile paylaşıyordunuz. Bugün böyle bir kareyi görmedim. Sabahtan beri tüm TV kanallarını izliyorum. Ama kaçarken yere düşenler oldu. Memurlarımız da düştü.

Ama kaçarken müdahale olmadı. Gerekirse olur. Polisimizin o yetkisi var ama olmadı. Elinde sapanla demir bilye atan radikal grupların mensuplarını neyle dağıtacaksınız? Bilen varsa öğretsin. Fevkalade orantılı müdahale gerçekleştirdik. Önce yoğun olarak su kullandık. Bize demir bilye attılar. Biz kimseye demir bilye atmadık. Keşke bugün bizim önerilerimiz doğrultusunda miting yapsalardı. O zaman şu bahsettiğiniz su ve gazı kimse görmeyecekti.

22 bin polis görev yaptı

22 bin polis memurumuz görev yaptı. İstanbul’da toplam 40 bin polisimiz var. 22 bin polisin 2600’ü de farklı illerden görev yapan polisler. Bunlar İstanbul’daki Nevruz falan gibi törenlerde her zaman görev yapan memurlardır.

En son Taksim açılacak

En son Taksim’i açacağız. Değerlendirmelerimiz var. O değerlendirme sonucu Taksim trafiğe açılacak. Seneye bu şehrin valisi isem nasıl karar vereceğimi o zamanın şartlarına göre veririz.