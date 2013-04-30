1 Mayıs için Taksim tartışmasında uzlaşma yok, son açıklamalar...

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 1 Mayıs kutlamaları arefesinde Taksim’de yaptığı açıklamada, inşaat çalışmaları süren meydanda mitinge kesinlikle izin vermeyeceklerini bir kez daha tekrarladı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da, "Sizden bir ricada bulunuyoruz. 21 milyon oya sahip bir parti olarak bu tür törenlerimizi Kazlıçeşme'de yapıyoruz da siz niye yapmıyorsunuz?" dedi. DİSK Başkanı Kani Beko, yarın Taksim'de 1 Mayıs'ı kutlayacaklarını tekrarladı



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında ve İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ile Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs kutlamalarıyla ilgili açıklama yaptı.

Vali Hüseyin Avni Mutlu, özetle şu ifadeleri kullandı:

“Emekçilerimizin bu gününü gönülden kutluyorum. Arzu ettiğimiz şeklinde kutlama imkanı olmadığını hissediyorum. Fiziki şartlar nedeniyle yapılmasının mümkün olmadığını, müsaade etmemizin mümkün olmadığını açıkladık.

24 bin metrekarelik alanın 12 bin metrekarelik bölümünde inşaatlar devam ediyor. Halaskargazi ve Tarlabaşı’nda çalışmalar devam ediyor.

'Aklıselimle bağdaşmaz'

Mevcut şartlarda bu mitingin huzurlu, güvenli ve risksiz bir şekilde yapılması mümkün görülmemektedir. Bu nedenle de kesinlikle izin verilemeyeceği defalarca ifade edilmiştir. DİSK başta olmak üzere sendikalarımızın bu riskli alanı kullanma yönündeki isteklerinin, aklıselim ile buradaki fiziki şartlar ve risk nedeniyle bağdaştırılması fevkalade zordur.

'Kesinlikle izin verilmeyecek'

Geniş güvenlik tedbirleri alınacak. Ulaşımı engelleyecek hususlar kamuoyuyla paylaşılacaktır. 1 Mayıs günü çelenklerin Cumhuriyet Anıtı'na bırakılması başta olmak üzere Kazancı Yokuşu'nda 1977 yılında vuku bulan acı olayları anma vesilesiyle sembolik törenlerin yapılmasını ifade ettik.

Bunları yarın yapmayı arzu edecek gruplara, sendika temsilcilerine müsaade etmek suretiyle gerçekleştireceğiz. Ancak meydanda herhangi bir toplanmaya izin kesinlikle verilmeyecektir. Bu çağrımızın dikkatle değerlendirilmesini arzu ediyoruz. Halkımızın sağduyusuna güveniyorum.

'Görünen köy kılavuz istemez'

Bazı sendikaların 'Son anda da olsa izin verilir' gibi bir düşünce içinde çağrılarını yapmaya devam ettiklerini duyuyoruz. Böyle bir şey asla söz konusu olmayacaktır, olamaz. Çünkü burada idare edilebilecek, izin verilebilecek herhangi bir pozisyon olsaydı, biz zaten bu izni bugüne kadar verirdik. Bu alanı yarın sabaha kadar güvenlikli bir alan haline getirmek mümkün değildir. Dolayısıyla görünen köy kılavuz istemez.

'Emekçi çocuğuyum'

Emeğin önemini bilirim. İşçi çocuğuyum, yaz aylarında emeğimle tarlalarda çalıştım."

Başbakan'dan 1 Mayıs açıklaması

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da, partisinin grup toplantısında 1 Mayıs'ta Taksim'de olmak isteyen grupları uyardı. Erdoğan, "Sizden bir ricada bulunuyoruz. 21 milyon oya sahip bir parti olarak bu tür törenlerimizi Kazlıçeşme'de yapıyoruz da siz niye yapmıyorsunuz?" dedi.

Başbakan Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bazı çevreler ve sendikalar gerilimi tırmandırmak, 1 Mayıs'ı gerilim ve çatışma haline getirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Sendika genel başkanlarıyla bir araya geldik. KESK vardı DİSK vardı TTB vardı. Dün talepleri vardı kendilerine randevu verdim. Burada yapılacak bir törende provokatif bir olayda bırakın siz 20 kişiyi 30 kişiyi. 1 kişinin ölümüne dayanabilir misiniz? Bunun faturası kime gelecek. Biz işçi kardeşlerimiz emekçi memur kardeşlerimiz bu ülkede 1 Mayıs'ı kutlayamazken bunun önünü açan iktidar biz olduk. O günü de tatil ilan ettik. Rahatlıkla bu kutlamalar yapılsın diye. Sizden bir ricada bulunuyoruz. 21 milyon oya sahip bir parti olarak bu tür törenlerimizi Kazlıçeşme'de yapıyoruz da siz niye yapmıyorsunuz? Avrupa ve Anadolu yakasında iki yeni miting alanı inşa ediyoruz.

30 yıl bu ülkede 1 Mayıs törenleri yapılamazken illa Taksim demeniz bunu Ak Parti'ye karşı yapıyoruz anlamına geliyor. Temenni ederim ki söylediklerimizde bir netice almış oluruz. Biz orada İçişleri Bakanlığımız Emniyetimizle her türlü tedbiri alacağız ve alana böyle bir girişe müsaade etmeyeceğiz. Sendikalardan inatlaşma değil anlayış bekliyorum. Türkiye'de huzurun kalıcı barış havasına girdiği şu günlerde sendikaların huzura daha fazla katkı sunmasını bekliyorum."

Sendikalar: Yarın Taksim'deyiz

DİSK Başkanı Kani Beko, yarın Taksim'de 1 Mayıs'ı kutlayacaklarını tekrarladı.



DİSK, KESK, Türk-İş ve Hak-İş ile TMMOB'un da aralarında bulunduğu "1 Mayıs Tertip Komitesi" üyeleri, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü"nü Taksim Meydanı'nda kutlamak için yapılan hazırlıklar ve son gelişmelerle ilgili Taksim Gezi Parkı girişinde basın açıklaması yaptı.

DİSK Genel Başkanı Beko, Taksim Meydanı'nın kendileri için önemli olduğunu ifade ederek, 1 Mayıs'ı bu alanda kutlamak istediklerini söyledi.

Taksim Meydanı'nın sıradan bir alan olmadığını ilgililere ilettiklerini, normal bir miting için Kadıköy'de, Kazlıçeşme'de ya da diğer alanlarda mitinglerini yapabileceklerini dile getiren Beko, 1977 yılında Taksim'de hayatını kaybeden 36 kişiyi anmak için 1 Mayıs'ı burada kutlamak istediklerini anlattı.

Beko, Taksim Meydanı'nın herkese açık olduğunu ve böyle de olması gerektiğini vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu ülkedeki kurumlar ve kuruluşların, tabii ki burada etkinlik yapması gerekiyor ve yapıyorlar da. Ancak baktığımızda bu alanın sadece işçi arkadaşlarımıza yasaklanması, bize göre siyasi bir kararın ifadesidir. Bu yıl farklı bir kutlama yapacağız. Bu kutlamanın içerisinde Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu'nun (ITUC) Genel Sekreteri de 1 Mayıs'ta bizimle burada olacak. Buradan söylemek istediğim şey şu; ITUC'un Genel Sekreteri'nin de olduğu bir İstanbul'da çok kötü bir fotoğrafı önce Türkiye'ye, daha sonra da dünyaya vermek istemiyoruz. Barış rüzgarlarının esmiş olduğu bu iklim koşullarında, Türkiye'de barış konuşulurken, barışla ilgili çalışmalar yapılırken, kalıcı barışı tesis etmek için birçok insanımız kollarını sıvamışken kesinlikle Taksim alanında çatışma istemiyoruz. İstanbul sokaklarında çatışma istemiyoruz. Biz işçiler olarak, birlik dayanışma mücadele gününde hakkımız olan Taksim alanında 1 Mayıs kutlamalarını yapmak istiyoruz."

İlgililerle diplomatik girişimlerini son dakikaya kadar sürdüreceklerini dile getiren Beko, "Barış ve kardeşlik içinde, birlik dayanışma mücadele gününü kutlamak istiyoruz" dedi.