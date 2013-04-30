1 Mayıs'ta metrobüs seferleri iptal

İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün Taksim'de kutlanıp kutlanmayacağına ilişkin, "Mevcut şartlarda bu miting huzurlu, güvenli ve risksiz bir şekilde yapılması mümkün görülmemektedir. Bu nedenle de kesinlikle izin verilemeyeceği defalarca ifade edilmiştir. DİSK başta olmak üzere sendikalarımızın bu riskli alanı kullanma yönündeki istekleri, gerçekten aklı selim ile buradki fiziki şartlar ve risk nedeniyle bağdaştırılması fevkalade zordur'' demişti.

Açıklamadan kısa bir süre sonra toplu taşıma hatları için seferlerin iptal edildiği bilgisi geldi. 1 Mayıs günü 05.00 itibariyle tüm metrobüs seferleri, 06.00 itibariyle Taksim-Kabataş Füniküler sistemi iptal edildi. 06.00'dan itibaren Metro'nun Şişhane-Taksim ile Levent-Taksim istasyonları arası seferler iptal edildi. 06.00'da itibran İDO'nun anadolu yakasından avrupa yakasından yolcu seferleri iptal.

Bu caddeler trafiğe kapatıldı



Yapılan açıklamada, trafiğe kapalı olan caddeler ise şöyle sıralandı. Mecidiyeköy Ortaklardan itibaren Halaskargazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Yedikuyular Caddesi, Tarlabaşı Bulvarı, Sıraselviler Caddesi, Gümüşsuyu Caddesi, Taşkışla Caddesi, Taşkışla Tünel, Rumeli Caddesi, Abdulhak Hamit Caddesidir.



Metrobüs seferleri pital edildi



Açıklamada, yarın 05.00'ten itibaren tüm Metrobüs seferleri iptal edildiği belirtildi.

Ayrıca, Çarşamba günü saat 06.00'dan itibaren Kabataş-Taksim Finüküler Sistemi, Şişhane-Taksim ve Taksim Hacıosman arası çalışan metronun Şişhane-Taksim ve Levent-Taksim istasyonları arası seferlerinin iptal edildiği dile getirildi.

Açıklamada ayrıca İDO A.Ş, Genel Müdürlüğünce Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakasına yolcu seferlerinin de iptal edildiği belirtildi. Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakasına yolcu seferlerinin ise yapılacağı kaydedildi



Alternatif yollar



Açıklamada alternatif yollar şöyle belirtildi:

- Yolcuzade İskender Caddesinden gelen akım Şişhane Meydan’ dan Okçumusa Caddesi/ Bankalar Caddesi istikametine yönlendirilecek.



- Abide-i Hürriyet Caddesine akım verilmeyecek, bu istikamete gelen akım Hürriyettepe Işıklardan Cevahir Otel istikametine yönlendirilecek. Darülacizeden Hürriyettepe Işıklar istikametine gelen akım ve Bomonti Dereden gelen akım Cevahir Otel önünden tekrar Darülacize Caddesine veya Bomonti yönüne yönlendirilecek.



- Mecidiyeköy’den Halaskargazi Caddesine akım verilmeyecek, bu istikamete gelen akım Esentepe istikametine yönlendirilecek.



- Şişli yönüne giden akım, Ergenekon Caddesi, Kurtuluş Caddesi ve Dolapdereye yönlendirilecek.



- Dolmabahçe’den Gümüşsuyu’na ve Küçük Çiftlik’e akım verilmeyecek, bu istikamete gelen akım sahil yönünden Karaköy’e verilecek.



- Adilbaba (Maçka taksi) yönünden gelen akım Teşvikiye Caddesine yönlendirilecek, Teşvikiye Caddesinden Mete Caddesine çıkan tünel kapalı tutulacak.



- Perşembe Pazarından ve Unkapanı’ndan gelen akım Şişhane’den kesilip Kasımpaşa yönüne yönlendirilecek, Tarlabaşı Bulvarına akım verilmeyecek.



- Kasımpaşa’dan gelen akım Unkapanı ve Perşembe pazarına mecburi olarak yönlendirilecek, Dolapdere’den Yedikuyular-Divan istikametine akım verilmeyecek, Dolapdere kavşağından (U) dönüşü yaptırılacak.



- Dolapdere Caddesinden Ömer Hayyam Caddesine akım verilmeyecek, Teşvikiye Caddesinden gelen akım Nişantaşı Kavşağından Rumeli Caddesine verilmeyip, Valikonağı alt başa yönlendirilecek.

- Süleyman Seba Caddesinden gelen akım Bayıldım Caddesine verilmeyip sağa Teşvikiye Caddesine yönlendirilecek.



- Boğazkesen Caddesi trafiğe kapatılacak, gelen akım Karaköy istikametine mecburi yön yapılacak.



- Mebusan Yokuşu trafiğe kapatılacak, Karaköy istikametine doğru mecburi yön yapılacak.



- Ayrıca Atatürk Bulvarı Ragıp Gümüşpala ayrımı-Ragıp Gümüşpala Caddesi Unkupanı ayrımı-Kadıköy İskelesi Önü Galata ayrımı- Ragıp Gümüşpala Caddesi Galata Köprüsü ayrımı ihtiyaç halinde kapatılacaktır.



- E-5 Kuzey ve Güneyden Mecidiyeköy giriş katılımları ihtiyaç halinde kapatılacaktır.