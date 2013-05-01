Polis, Taksim'e çıkmak isteyen gruplara gaz ve su ile müdahale etti!

1 Mayıs kutlamaları için Taksim Meydanı’na çıkmak isteyen gruplara, polis biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Ara sokaklara giren grup, polise taş attı. Polis, Taksim'e çıkmak isteyen gruplara “Dağılın yoksa dağıtacağız” diye anons yaptı.

Sendikaların 1 Mayıs İşçi ve emekçiler Bayramı'nı Taksim'de kutlama taleplerine İstanbul Valiliği’nce izin verilmedi. Sendikaların 1 Mayıs İşçi ve emekçiler Bayramı'nı Taksim Meydanı'nda kutlamak için ısrar etmesi üzerine geniş güvenlik önlemleri alındı.

Sabah erken saatlerden itibaren Taksim Meydanı'na çıkan bütün yollar kapatılırken, Taksim Meydanı da bariyerlerle çevrildi. Çevredeki bazı yüksek binaların çatılarına da polis ekipleri konuşlandırıldı.

Emniyet yetkililerin inceleme ve bilgilendirme yaptığı bölgede, Toplumsal Müdahale Aracı (TOMA) ve ambulans bekletiliyor. Bu arada Cumhuriyet Anıtı'nın, çelenk sunumu için tamamen bariyerlerle çevrilmediği görüldü.

Çok sayıda canlı yayın ekibi, Taksim Gezi Parkı'nın bulunduğu alanda yayın yapıyor.

Otobüs duraklarının camları kırıldı

Taksim'de 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü hazırlıkları geceden başladı. Meydana çok sayıda bariyer yerleştirilirken, erken saatlerde meydana otobüslerle getirilen çevik kuvvet polisleri meydanda hazır bekletilmeye başlandı. Bu arada meydanda bulunan otobüs duraklarının camlarının olay çıkma ihtimaline karşılık çıkarıldığı görüldü. Cumhuriyet Anıtı'nın etrafı ise bariyerlerle çevrildi. İstiklal Caddesi girişine de bariyerler konulduğu görüldü.

İşçiler Taksim’e yürüyor

1 Mayıs nedeniyle işçiler DİSK'in Şişli'deki genel merkezi önünde toplandı. Erken saatlerde toplanıp slogan atarak bekleyen işçiler 08.20'de için Halaskargazi Caddesi üzerinden Taksim'e doğru yürümeye başladı.

Ellerinde çeşitli pankartlar taşıyan ve sloganlar atan grubun önünde, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, Genel Sekreter Arzu Çerkezoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve sendika başkanları yer aldı.

1 Mayıs için İstanbul'da yollar kapatılıp yoğun güvenlik önlemleri alınırken saat 07.45'de Beşiktaş'ta toplanan bir gruba polis, tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etti. Şişli'de DİSK binası önünde toplanan işçilerin Taksim'e doğru yürüyüşü de başladı.

Beşiktaş’ta polis müdahalesi

Beşiktaş CHP İlçe Başkanlığı önünde toplanarak Taksim'e doğru yürümek isteyen gruba, polis müdahale etti.

Sabah erken saatlerden itibaren Beşiktaş CHP İlçe Başkanlığı önünde toplanan grup, Taksim Meydanı'na doğru yürümek istedi.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis, grubu dağılmaları yönünde uyardı. Uyarıya rağmen dağılmayan gruptakilere polis, tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etti. Yüzü kapalı bazı kişiler de polise taş ve şişeler atarak karşılık verdi. Gruptakiler ara sokaklara dağıldı ve yeniden bir araya geldi.

Pankart açan ve slogan atan gruptakiler, polise taş ve şişelerle karşılık verdi. Güvenlik güçleri grupları, tazyikli su ve biber gazı ile dağıtmaya çalışıyor. Polis zaman zaman gaz bombası da kullanıyor.

DHA muhabiri ve Ülke TV kameramanı yaralandı

Bu arada göstericilerin attığı taş, DHA kameramanı Zeki Günay'ın kafasına ve koluna isabet etti. Hafif şekilde yaralanan Günay için ambulans çağrıldı.

Göstericilerin attığı taşın isabet ettiği Ülke TV kameramanı Fatih Yersiz, ayağından yaralandı. Astım hastası bir gösterici de gazdan etkilenerek ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Mecidiyeköy'de olaylar çıktı

Taksim’e çıkmak isteyen bazı gruplar da, Mecidiyeköy’de toplandı. Yürüyüş yapmak isteyen gruplara polis izin vermedi.

Polis ekipleri, gruplara biber gazıyla müdahale etti. Göstericiler de polise taşlarla karşılık verdi.

Kullanılan gazdan gazetecilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi etkilendi.

Okmeydanı’nda gerginlik

Okmeydanı'nda yüzü maskeli DHKP-C'li bir grup toplandı. Polis müdahale etmeye hazırlanıyor.

Polisten anons: Dağılın

DİSK Genel Merkezi nönünden Taksim Meydanı'na doğru yürümeye başlayan ve bir süre Halaskargazi Caddesi'ndeki SGK İstanbul İl Müdürlüğü Şişli Sosyal Güvenlik Merkezi önünde bekleyen grup, tekrar yürümeye başladı. Grup, sloganlar eşliğinde Osmanbey Metrosu önüne ulaştı. Bu sırada iki Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı'nın (TOMA), Halaskargazi Caddesi'nin ortasında bekletildiği, polis memurlarının gaz maskelerini taktığı görüldü.

Polis, megafonla "Dağılmazsanız suç işlemiş olacaksanız. Bu yaptığınız gösteri ve yürüyüş kanununa muhalefet suçunu teşkil eder. Dağılmazsanız, çevik kuvvet ekipleri tarafından dağıtılacaksınız. Bu son uyarımız. Dağılmanız için size süre veriyoruz" uyarısında bulundu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürü Yunus Dolar, DİSK Genel Başkanı Kani Beko ile görüşerek, 50 kişilik bir grup ile Taksim Meydanı'na çelenk koymalarına izin vereceklerini söyledi. Dolar, 50 kişilik grup dışındaki diğer katılımcıların alana giriş yapamayacağını, aksi takdirde müdahale edeceklerini ifade etti.

Uzlaşı sağlanamaması üzerine polis, DİSK kortejine tazyikli su ve biber gazıyla müdahale etti. Yürüyüşe katılanlar atılan biber gazından etkilendi. Grup da maytap atarak polise karşılık verdi.

Öte yandan Şişli'nin ara sokaklarından Büyükdere Caddesi'ne çıkmaya çalışan yüzleri maskeli bir gruba polis panzerle su sıkarak müdahalede bulundu. Grup, bu müdahalenin ardından Abide-i Hürriyet Caddesi'ne kaçtı. DİSK üyesi bir grup da Abide-i Hürriyet Caddesi'nden Şişli Camisi'ne doğru yürüyor. Cami önünde barikat kuran polis, burada bekleyişini sürdürüyor.

DİSK Başkanı: Biz bu bariyerleri yıkarız

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, polisin uygulamalarına tepki gösterirken şu açıklamayı yaptı:

"Evimden Disk'in genel merkezine gidene kadar 3 kez durduruldum. Biz barıştan, vali savaştan yana. İstanbul'da sıkıyönetim ilan edilmiş. İnsanların 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamamaları için ne gerekiyorsa yapıyorlar. Biz bu bariyerleri yıkarız."

Gürsel Tekin Beşiktaş'ta biber gazına maruz kaldı

Beşiktaş'ta polisin biber gazı müdahelesi maruz kalan isimlerden biri olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin isyan etti. Onların gazından sazından korkacak değiliz, toplanmaya devam edeceğiz" diyen Tekin, sözlerine şöyle devam etti:

"Emniyet mensuplarına sözüm yok, onlara bu emri kim verdiyse onlarla hesaplaşacağız. Bize bu muamele yapılıyorsa, bu ülkenin vatandaşlarına ne yapılıyordur takdirinize bırakıyoruz. Biz Beşiktaş'tayız, Tasim'de değiliz ki. Bize niye müdahale ediyorlar. Kendi ilçe merkezimize bile gidemiyorsak e yapacağız biz?. Dünün apoletli Evren'i bugünün apoletsiz Erdoğan'ı!

"Televizyonlar, gazeteler ciddi günah işliyor. Taksiim'deki inşaat alanını gösteriyorlar hep. Taksim meydanı her gün 1.5 milyon insanın sirküle ettiği alandır. 30 bin 40 bin emekçinin oraya yürüme hakkı yok mudur? Kim engelliyor? Faşist kafalar tabi ki."

Kadıköy'de miting

Türkiye Komünist Partisi (TKP), 1 Mayıs'ı Kadıköy'de kutluyor.

"Yaşasın 1 Mayıs" pankartının açıldığı miting alanında, müzik yayını yapılıyor.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı miting nedeniyle Kadıköy Meydanı'na çıkan bazı yollar da trafiğe kapatıldı.

İstanbullu 1 Mayıs mağduru

İstanbul Valiliği tarafından 1 Mayıs nedeniyle alınan önlemler kapsamında metrosüs ve Taksim-Hacıosaman metro seferleri durdu. Mecideyeköy'de metrobüs ve metroyu kullanmak isteyen vatandaşlar geri döndü. . Dün alınan kararlardan habersiz olan bazı İstanbullular Avrupa yakasına geçmek için geldikleri iskelelerin kapalı olduklarını görünce hayal kırıklığı yaşarken bazı vatandaşlar da bu duruma tepki gösterdi. İşe gidemeyeceklerini belirten İstanbullular, “Şimdi biz nasıl işe gideceğiz? Daha önce böyle bir uygulama yoktu" diyerek tepkilerini dile getirdi.

Valilik kararı gereğince bugün saat 05.00’dan itibaren metrobüs seferleri saat 06.00'dan itibaren de İDO'nun Anadolu Yakası’ndan Avrupa Yakası’na yolcu seferleri, Kabataş-Taksim finüküler sistemi, Taksim ile Şişhane, Hacıosman, Levent metro istasyonları arasındaki seferler durduruldu.

İstanbul’da 1 Mayıs nedeniyle vapur seferlerinin iptal edilmesi hayatı olumsuz etkiledi. Dün alınan kararlardan habersiz olan bazı İstanbullular Avrupa yakasına geçmek için geldikleri iskelelerin kapalı olduklarını görünce hayal kırıklığı yaşarken bazı vatandaşlar da bu duruma tepki gösterdi. İşe gidemeyeceklerini belirten İstanbullular, “Şimdi biz nasıl işe gideceğiz? Daha önce böyle bir uygulama yoktu" diyerek tepkilerini dile getirdi. Bazı vatandaşlar da, "Yapacak bir şey yok eve geri dönüyorum" dedi.

Boş kalan İstanbul sokaklarında çareyi taksiye binmekte bulan vatandaş bu seferde yolların kapalı olması nedeniyle problem yaşadı ve araç bulamadı.

Gürsel Tekin de biber gazına maruz kaldı

Beşiktaş'ta polisin biber gazı müdahelesi maruz kalan isimlerden biri olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin isyan etti. Onların gazından sazından korkacak değiliz, toplanmaya devam edeceğiz" diyen Tekin, sözlerine şöyle devam etti:

"Emniyet mensuplarına sözüm yok, onlara bu emri kim verdiyse onlarla hesaplaşacağız. Bize bu muamele yapılıyorsa, bu ülkenin vatandaşlarına ne yapılıyordur takdirinize bırakıyoruz. Biz Beşiktaş'tayız, Tasim'de değiliz ki. Bize niye müdahale ediyorlar. Kendi ilçe merkezimize bile gidemiyorsak e yapacağız biz?. Dünün apoletli Evren'i bugünün apoletsiz Erdoğan'ı!

"Televizyonlar, gazeteler ciddi günah işliyor. Taksiim'deki inşaat alanını gösteriyorlar hep. Taksim meydanı her gün 1.5 milyon insanın sirküle ettiği alandır. 30 bin 40 bin emekçinin oraya yürüme hakkı yok mudur? Kim engelliyor? Faşist kafalar tabi ki"