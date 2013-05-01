Diğer illerde 1 Mayıs nasıl kutlanıyor?

1 Mayıs İstanbul'da gergin başladı. Sabah saatlerinde Beşiktaş'tan Taksim'e ulaşmaya çalışanlara polis biber gazı ve tazyikli suyla müdahele ederken, 1 Mayıs Türkiye'nin diğer illerinde sakin geçiyor.

Ankara'da 1 Mayıs

Başkent'te 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara Garı önünde toplanan gruplar mitingin yapılacağı Sıhhıye Meydanı'na doğru yürüyüşe geçti.

KESK, DİSK, TMMOB, TTB gibi sendika ve meslek kuruluşlarının yanı sıra CHP, EMEP, ÖDP gibi siyayasi partilerin de destek verdiği 1 Mayıs kutlamaları kapsamında Ankara Garı önünde gruplar sabah saatlerinden itibaren toplandı. Sıhhıye Meydanı'nda yapılacak miting nedeniyle Talatpaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı ile Necatibey Caddesi ve Mithatpaşa Caddesi'nin bir kısmı trafğe kapatıldı. Miting süresince Metro Sıhhıye İstasyonu da kapatılırken, Sıhhıye ve Tandoğan'da düzenlenecek mitingler nedeniyle 3 bin polis görev aldı. Ankara Garı önünde toplanarak kortej oluşturan gruplar mitingin yapılacağı Sıhhıye Meydanı'na doğru yürüyüşe geçit. Öte yandan, yüzü maskeli bir grup gar kavşağı alt geçetinde duvarlara yazı yazması dikkat çekti.



Diyarbakır'da 1 Mayıs



Diyarbakır İstasyon Meydanı'nda kutlanan 1 Mayıs için alana girişler saat 11.00'de başladı. Mitingin yapılacağı İstasyon Meydanı'na dört koldan giriş yaptı.

Alanda resmen bayram havası var. Açılan pankartlar da ise, 'Statüsüz yaşamaya hayır' yazıları dikkat çekti. Hemen hemen tüm sendikalar kutlamalara destek veriyor.



Kutlamalara İstiklal Marşı'nın okunmasıyla start verildi. İstanbul ve Taksim'de yapılan olaylar protesto edildi.



İzmir'de 1 Mayıs



Petrol-İş Aliağa Şubesi Petkim ve Tüpraş’ta 1 Mayıs kutlaması yaptı. Davul zurna eşliğinde çekilen halay ve zeybekten sonra işçiler adına bir konuşma yapan Şube Başkanı İsmail Doğan, “Bizleri 127 yıl öncesine yani günlük çalışma süresinin 8 saat olması için yapılan direniş günlerine götürmek, o koşullara mahkum etmek istiyorlar” dedi. TİS sürecinde olduklarını dile getiren Doğan, “Patronlar yüzde 3 artı 3 teklifini yüzde 4 artı 4’e çıkardı. Burada 4 bin 500 işçi çalışıyordu. Şimdi 2 bin işçi ile aynı işi yapıyoruz. Burası çikolata fabrikası değil, Petro kimya tesisi. Arkadaşlarımız kansere yakalanıyor, emekliliğinin altı ayı dolmadan hayatını kaybediyor. Dünyanın her yerinde patronlar aynı. Hakkımızı almak için mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz” dedi. Doğan, “Her türlü yapay ayrılığı bir kenara bırakarak işin ve ekmeğin işçilerin ortak buluştuğu nokta olduğu inancıyla uluslararası işçi bayramı 1 Mayıs’ınızı kutluyorum” diye konuştu.



Mersin'de 1 Mayıs



Mersin'de 10 bin kişi İstasyon Caddesi'nden Cumhuriyet Alanı'na doğru yürüyüşe hazırlanıyor. İstasyon Caddesi'ni tamamen dolduran kalabalık coşkulu bir şekilde kutlamayı sürdürüyor. Cadde çift yönlü trafiğe kapalı.

BDP, KESK, ÖDP kortejlerinin oldukça kalabalık olduğu bildiriliyor.