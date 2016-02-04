Kılıçdaroğlu: Aylin Hanım'ın Atatürk portresini indireni söylemesi lazım, yoksa herkes töhmet altında

Bir milletvekilinin makam odasındaki Atatürk portresini indirdiğine dair iddiaları parti ve kamuoyu gündemine taşıyan CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın partiden ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmesi kararının ardından konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Aylin Hanımın 'şu kişidir' demesi lazım, bunu yaparsa zaten bir sorun yok. Bu yapılmadığı içindir ki bütün milletvekilleri töhmet altında. Yazık günah" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili sözleri şöyle:

"Bu olay ortaya çıktıktan sonra biz bütün bunların hepsini sessiz sedasız izlerken olayı araştırmak istedik. CHP ve Atatürk bağlamında böyle bir olay karşısında kamuoyunun gösterdiği duyarlılık için teşekkür ediyoruz. Milletvekili arkadaşlarımız bu olayı araştırdı. Sonuçta ortaya bir rapor çıktı.

"Aylin Hanım (Partiden kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi için PM'den görüş istendi) için PM'nin kararı gerekiyor. Bu saatten sonra benim yapacağım herhangi bir yorum disiplin kurulunun alanına girmek olur. Parti Meclisi (PM) "gerek yoktur" derse ben bir şey yapmayacağım. PM, bunu gerekçeleriyle ortaya koyması gerekiyor.

Böcek iddiası

Atatürk posteri indirilmedi mi, indirildi. Bugüne kadar odalarda böcek araması falan yapıldı ve bu işlem sırasında posterler indirildi. Ama tabi bu taramayı yapan biz değiliz, uzmanları var. Daha önce Atatürk tablosunun arkasında dinleme cihazı çıkmıştı. Bir CHP milletvekilinin Atatürk resmini indirmesi mümkün değil.

Aylin Hanım'ın açıklaması doğrultusunda tüm vekiller töhmet altında. Ya çıkar Aylin hanım der ki 'şu kişi indirdi' biz de o kişiyi çağırırız, 'kerdeşim sen niye indirdin' deriz. Atatürk üzerinden bize saldırmak isteyen çevrelerce olay büyütüldü. Tartışılan Aylin Hanım'ın sözleri. Bir milletvekili indirmiş ve Aylin hanım bunu söylemiyorsa, bütün vekiller töhmet altında kalır. Gelsin bunu açıklasın.

Aylin Hanım, resmi indiren milletvekili varsa gördüyse bunu bize söylemeli. Atatürk resmini indiren bir kişi CHP'nin kapısından içeri giremez, ama ben olduğunu sanmıyorum. Bir dedikodudan beslenen kişilerin CHP'de yeri yoktur. Atatürk üzerinden dedikodu yapılmaz.