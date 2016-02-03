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Melih Gökçek: Aylin, seni CHP’den atarlarsa seni ASKİ’de işe alacağım

Gökçek, Nazlıaka'nın evinde kaçak su kullandığını iddia etmişti

03 Şubat 2016 21:50

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın partiden ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilmesi kararının ardından Twitter üzerinden “Seni Kemal Kılıçdaroğlu’na yedirtmeyeceğiz”, “Aylin seni CHP’den atarlarsa söz seni Aski’de işe alacağım, kaçak su takip daire başkanı yapacağım, rahat ol…” mesajları paylaştı. 

Gökçek’in paylaştığı mesaj şöyle:

Ne olmuştu?

 

 Gökçek, Nazlıaka'nın evinin bulunduğu sitede kaçak su kullanıldığını ileri sürerek, "Sen bir milletvekilisin, milletin temsilcisisin. Nasıl kaçak su kullanırsın? Nasıl milletin hakkını çalarsın? Ondan sonra da 'Ben halkçıyım'. Nerede sen halkçısın. Sen halkın hakkını yiyensin. Vatandaşın hakkını cebellezi edensin, yani cebine atansın. Ey Aylin, Ankara'nın suyuna kalkıyorsun niye çamur atıyorsun? Aylin cesaretin C'si varsa gel bir televizyona çıkalım, seninle bu konuyu tartışalım" demişti.

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