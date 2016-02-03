CHP'li Aylin Nazlıaka, kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi

CHP MYK, Parti Meclisi'nden Ankara milletvekili Aylin Nazlıaka'nın kesin ihraç istemiyle disipline sevk edilmesini istedi. Parti meclisi Nazlıaka ile ilgili kararını vermek üzere 7 Şubat'ta olağanüstü toplanacak.

Nazlıaka, ihraç istemiyle ilgili yaptığı açıklamada "Makamlar ve mevkiler gelir geçer, onurlu duruşlarıysa tarih yazar. Atatürk devrimleri ve Cumhuriyet değerleri için verdiğim mücadele son nefesime kadar sürecektir" dedi.

Nazlıaka, bir milletvekilinin makam odasındaki Atatürk portresini indirdiği iddialarını parti ve kamuoyu gündemine taşımıştı.

CHP Parti Meclisi Nazlıaka ile ilgili kararını vermek üzere 7 şubatta olağanüstü toplanacak.

Nazlıaka'nın twitter üzerinden paylaştığı mesaj şöyle: