Kevin Spacey'i tacizle suçlayanlar listesine Norveç Kralı'nın eski damadı da eklendi

House of Cards dizisinin eski başrol oyuncusu Kevin Spacey'e yönelik taciz suçlamaları listesi giderek kabarıyor. 58 yaşındaki oyuncunun "taciz listesine" şimdi de bir dönem Avrupa monarşisinin parçası olmuş bir isim de katıldı. Norveç Kralı'nın eski damadı Ari Behn, ünlü oyuncuyu bir Nobel Barış Ödülü konserinden sonra kendisine uygunsuz bir şekilde dokunmakla suçladı.

Radyo Kanalı P4'e konuşan Ari Behn, olayın Spacey'nin ev sahipliğinde 2007'de düzenlenen konserin ardından yaşandığını anlattı. "Harika bir sohbetimiz oldu. Sonra hemen yanıma oturu. Beş dakika sonra 'dışarı çıkıp sigara içelim' dedi. Sonra elini masanın altından sokup testislerimi kavradı" diyen Behn, Spacey'yi "Hmm..Belki sonra" diyerek uzaklaştırdığını söyledi ve "O zamanlar saçlarım siyahtı, 10 yıl daha ufaktım ve tam da tipiydim" diye de ekledi.

Geçen yıla dek Norveç Kralı Harald'ın kızı Martha Louise ile evli kalan Behn "Ben cömert bir insanım, ama bu olan düşündüğümden biraz fazlasıydı" dedi.

Spacey bir dizi erkek tarafından cinsel tacizle suçlanış ve ünlü Netflix dizisi House of Cards'ın oyuncu kadrosundan çıkartılmıştı.

Spacey'nin sözcüsü geçen ay, aktörün "gereken değerlendirme ve tedavi için zaman ayırdığını" söylemişti.

Geçen ay da Spacey'nin bir dönem sanat direktörlüğünü yaptığı Old Vic Tiyatrosu, Spacey hakkında 20 uygunsuz davranış şikayeti aldıklarını açıklamıştı.