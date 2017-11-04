Netflix cinsel tacizle suçlanan Kevin Spacey ile bağlarını kopardı

Eğlence şirketi Netflix, House of Cards dizisinin yıldızı Oscar ödüllü aktör Kevin Spacey ile bağlarını kopardı.

Netflix'ten yapılan açıklamada, bu hafta içinde dondurulan House Of Cards dizisine, Kevin Spacey olmadan devam edilip edilemeyeceğine ilişkin yapımcılarla görüşüleceği belirtildi.

Netflix, Spacey'nin Amerikalı yazar Gore Vidal'ı oynadığı filmin de yayınlanmayacağını açıkladı.

Birden fazla taciz iddiasıyla adı alınan Kevin Spacey'ye en son, House of Cards'ın ekibinden adlarını vermeyen 8 kişi taciz suçlaması yöneltti.

Ekiptekiler Spacey'yi sözlü şekilde ve sarkıntılık yoluyla tacizde bulunmakla suçladılar.

Adını açıklamadan Vulture adlı internet sitesine konuşan bir diğer kişi ise "Spacey evinde bana tecavüz etmeye çalıştı" dedi.

12 yaşındayken Spacey'nin verdiği bir oyunculuk kursuna katıldığını söyleyen bu kişi, iki yıl sonra aktörle aralarında cinsel ilişki başladığını anlattı, "15 yaşına geldiğimde Spacey evimde bana tecavüz etmeye çalıştı bunun üzerine ilişkimize son verdim" dedi.

Kevin Spacey hakkında, İngiltere'de yaşandığı öne sürülen bir cinsel saldırı olayıyla ile ilgili de soruşturma başlatıldığı bildirildi.

The Sun gazetesi, Londra'da yaşandığı iddia edilen taciz olayı ile ilgili bir kişinin polise başvurduğunu duyurdu.

Gazeteye göre, bir İngiliz aktör sabah uyandığında Kevin Spacey'yi üzerinde cinsel ilişkiye girmeye çalışırken buldu. Spacey'nin kendisine "Bundan kimseye bahsetme" dediğini de öne sürdü.

Londra polisi, 2008 yılında yaşandığı öne sürülen bir olayla ilgili kendilerine başvuru yapıldığını doğruladı. Ancak bu kişinin Kevin Spacey olup olmadığı ile ilgili açıklama yapılmadı.

58 yaşındaki Spacey, hakkındaki cinsel taciz iddialarının artması sonrası Perşembe günü yaptığı açıklamada, tedavi olacağını duyurmuştu.

Spacey, hakkında taciz iddiasının ortaya atılmasının ardından yaptığı özür açıklamasında 'eşcinselliği seçtiğini' duyurmuştu. Bu açıklaması zamanlaması nedeniyle LGBTI topluluklar tarafından tepki toplamıştı.

Sosyal paylaşım sitelerinde de çocuk yaşta birine cinsel taciz ile eşcinsellik arasında bağ kurulamayacağı belirtilerek Spacey'nin bu açıklamasına tepki yağmıştı.

Netflix, aktör Anthony Rapp'in Spacey'yi cinsel tacizle suçlaması üzerine, House of Card'ı durdurduğunu açıklamıştı.

Anthony Rapp 14 yaşındayken bir partide Spacey'nin kendisini yatağa taşıyarak baştan çıkarmaya çalıştığını söylemişti.

Spacey, olayı hatırlamadığını söyleyerek özür dilemişti.