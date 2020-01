Kevin Spacey rol aldığı filmden siliniyor

ABD'li aktör Kevin Spacey, hakkındaki cinsel taciz ve saldırı iddiaları sonrası rol aldığı bir Hollywood filminden tamamen çıkarılıyor.

"All the Money in the World" isimli yapımda oynayan Spacey'nin sahneleri başka bir aktörle yeniden çekilecek. Filmde John Paul Getty isimli bir petrol zenginini canlandıran ünlü aktörün yerini Christopher Plummer aldı.

Filmin 22 Aralık'taki dağıtım tarihi ise oyuncu değişikliğine karşın değişmedi.

Sahnelerinin çoğunda tek

Filmde Spacey'nin 2 haftalık çekim uzunluğunda görüntüsü olduğu, sahnelerinin çoğunda da tek başına yer aldığı açıklandı.

Ridley Scott'ın yönetmen koltuğunda olduğu film, Getty'nin 1973 yılında kaçırılan torununun gerçek hikâyesine dayanıyor.

Filmin diğer oyuncuları Mark Wahlberg ve Michelle Williams'ın yeniden çekimlerde rol alacağı da belirtildi.

Kariyeri çöküşe geçti

58 yaşındaki Spacey'nin merkezinde olduğu cinsel taciz ve saldırı iddiaları, 1980'li yılların ortalarına kadar uzanıyor.

Ünlü aktörün kariyeri 30 Ekim'de Anthony Rapp tarafından dile getirilen ilk cinsel taciz iddiası sonrası büyük bir düşüş yaşıyor. Rapp, 14 yaşındayken bir partide Spacey'nin kendisini yatağa taşıyarak baştan çıkarmaya çalıştığını söylemişti.

Eğlence şirketi Netflix, kendisi de aktör olan Rapp'in Spacey'yi cinsel tacizle suçlaması üzerine, "House of Card" dizisini durdurduğunu açıklamıştı. 2 Oscar ödüllü aktörün temsilcileri ise Spacey'nin tedavi için kliniğe yatacağını açıkladı.