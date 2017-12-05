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Kevin Spacey’nin taciz skandalının ardından House of Cards dizisinin akıbeti belli oldu

Dizinin final sezonu Claire Underwood karakterine odaklanacak

05 Aralık 2017 20:36

Hollywood’da ünlü yapımcı Harvey Weinstein ile başlayan taciz skandallarına adı karışan Kevin Spacey’nin başrolünde yer aldığı House of Cards dizisinin akıbeti belli oldu.

Aktör Anthony Rapp’in, 14 yaşındayken Spacey’in evinde düzenlenen partiye gittiğini, konukların ayrılmasının ardından Spacey’in kendisini yatağa iterek üzerine çıktığı iddiasıyla gündeme gelen ve iddialara ilişkin yaptığı açıklamayla tepki çeken Kevin Spacey’nin dizinin final sezonunda olmayacağı netleşti. Dizinin 8 bölümden oluşacak final sezonu Robin Wright’ın canlandırdığı Claire Underwood karakterine odaklanacak.

LOG’da yer alan habere göre, dizinin içerik sorumlusu Ted Sarandos, pazartesi günü House of Cards’ın final sezonunun 2018’de çekileceğini müjdeledi. Dizinin altıncı ve final sezonu 8 bölümden oluşacak ve başrolü sadece Robin Wright olacak. Önceki sezonların aksine son sezonun neden 13 bölüm değil de 8 bölüm olacağı şimdilik net değil. Ancak hikayenin toparlanıp bir finalle noktalanacağı kesin.

Claire Underwood’a odaklanan dizi, hem taciz skandalını profesyonel bir şekilde yönetmeyi başarıyor hem de hayranları yarı yolda bırakmıyor. 

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