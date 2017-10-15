Irak merkezi yönetimine bağlı güçlerin, kontrolü sağlamak için girmeye hazırlandığı öngörülen Kerkük'te gergin bekleyiş devam ediyor.

Iraklı yetkililer, Irak ordusunun Kerkük merkezindeki havalimanında konuşlanmak için Peşmergenin yol açmasını istediğini ancak talebin edilmediğini belirtti. Bölgelerin boşaltılmaması halinde operasyon başlatılacağı ileri sürüldü

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Yerel basında yer alan haberlerde Kerkük üzerinde savaş uçaklarının alçak uçuş yaptığı da bildirildi. Kerkük'ün birçok bölgesinde sokakların boşaldığı, sivillerin yaşanması muhtemel çatışma nedeniyle evlerinden çıkamadığı duyuruldu.

"Saldırı emri almadık"

Kerkük Valisi Necmeddin Kerim, halkın arkalarında olduğunu ve Peşmerge’nin Kerkük'ten çekilmeyeceğini ifade etti.

Haşdi Şabi komutanlarından Hadi Amiri ise yaptığı açıklamada, "Peşmergeye yönelik saldırı düzenleneceği haberleri doğru değil. Peşmerge mevzilerine saldırı emri almadık" dedi.

Türkmen vekilin evine saldırı iddiası

Öte yandan Tuzhurmatu ilçesinde, Irak parlamentosu Türkmen milletvekili Niyazi Mimaroğlu'nun evine havan topuyla saldırı düzenlendiği iddia edildi.