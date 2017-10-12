Irak Genelkurmay Başkanı: Kerkük için her türlü adımı atmaya hazırız

Irak Genelkurmay Başkanı Osman El Ganimi, Kerkük ve tartışmalı bölgelerle ilgili olarak Irak Başbakanı Haydar el İbadi'ye yetki verildiğini hatırlattı. Ganimi, "Bize bu konuda, herhangi bir emir verilirse Irak'ın güçlü ordusu olarak gereken her türlü adımı atmaya hazırız" diye konuştu.



Ganimi, Kerkük’e askeri harekat yapılıp yapılmayacağı yönündeki bir soru üzerine, “Parlamento, Başbakan Abadi’ye Kerkün’ün ve tartışmalı bölgelerin korunması konusunda yetki verdi. Irak ordusu olarak herhangi bir emir verilirse her türlü adımı atmaya hazırız” dedi.

"Kerkük, Irak'ın kalbi konumundadır"

Irak Savunma Bakanı Yardımcısı ve Genelkurmay Başkanı Ganimi, bugün başkent Bağdat’ta açıklama yaptı. Ganimi’ye, Irak ordusunun Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) kontrolüne girmesi konusunda bir adım atıp atmayacakları soruldu.

Kerkük’ün, Irak’ın en önemli şehirlerinden biri olduğunu belirten Ganimi, “Adeta Irak’ın kalbi konumundadır ve biz oraya küçük Irak deriz. Çünkü içerisinde Türkmen, Arap, Kürt, Hristiyan ve diğer azınlıklar bulunmaktadır. Bu yüzden bu şehrin güvenliği bizim Irak anayasamızda teminat altına alınmıştır” ifadesini kullandı.

Irak meclisinin Başbakan Haydar Abadi’ye yetki verdiğini hatırlatan Ganimi, şunları söyledi:

“Kerkük, hiçbir tarafa bağımlı değildir. Güvenliği de Irak merkezi yönetimi tarafından sağlanmaktadır. Parlamento, Başbakan Haydar Abadi’ye, Kerkün’ün ve tartışmalı bölgelerin korunması ve oradaki halkların güvenliğinin sağlanması konusunda tam yetki verdi. Bize bu konuda, Irak ordusu olarak herhangi bir emir verilirse biz Irak’ın güçlü ordusu olarak gereken her türlü adımı atmaya hazırız.” (DHA)