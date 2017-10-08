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Dünya

IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani: Türkiye’yle ilişkilerimizi normalleştirmek için her şeyi yapacağız

"İbadi’nin şunu anlaması lazım: Bu sorun Irak’ın bir sorunudur"

08 Ekim 2017 22:33

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, "Türkiye’yle ilişkilerimizi normalleştirmek için her şeyi yapacağız" dedi.

IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani başkanlığındaki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) heyeti, Değişim Hareketi’yle (Goran) görüştü. Neçirvan Barzani, görüşme sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Rûdaw’ın aktardığına göre; Barzani, "Türkiye’yle ilişkilerimizi normalleştirmek için her şeyi yapacağız" dedi.

Barzani, "Goran’la en açık toplantımızı yaptık. Goran’la olan diyaloğumuzu geliştirmeye hazırız. Gelecek toplantılar için Goran’dan yanıt bekliyoruz" diye konuştu.

"Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin tavrı açıktır" diyen Başbakan Barzani, "Bağdat’la koşulsuz olarak görüşmeyi talep ediyoruz. Bağdat’ın, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ne baskı uygulanması için konuyu diğer ülkelere taşıması, Irak’ın ve diğer ülkelerin çıkarına değildir" ifadelerine yer verdi.

Barzani açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"-İbadi’nin şunu anlaması lazım: Bu sorun Irak’ın bir sorunudur, dış sorun değil.
 
-Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, taraflar arasında görüşmelerin başlaması için önümüzdeki hafta, inisiyatif alacak.
 
-Türkiye ile ilişkilerimizin normalleşmesi için her çabayı göstereceğiz.
 
-Partiler, seçimlerin yapılmasıyla ilgili toplanıp karar verecek.”

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