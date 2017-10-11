T24 LogoT24 Logo
Gündem

Irak'tan IKBY referandumunu organize eden yetkililer hakkında tutuklama kararı

Irak, referandum kararı alanlar hakkında işlem başlatılacağını duyurmuştu

11 Ekim 2017 17:07

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 25 Eylül'de yapılan bağımsızlık referandumuyla ilgili soruşturma yürüten Irak Rusafa Mahkemesi, IKBY Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu Başkanı ile üyeleri hakkında tutuklama kararı çıkardı.

Yüksek Yargı Konseyi Sözcüsü Hakim Abdulsetar Bayrakdar, "Rusafa Mahkemesi, Kürdistan Bölgesi’nde yapılan bağımsızlık referandumuna öncülük eden Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu Başkan ve üyeleri hakkında tutuklama kararı çıkarmıştır" açıklamasında bulundu.

Rudaw’ın aktardığı habere göre Bayrakdar, Ulusal Güvenlik Meclisi tarafından, Federal Mahkeme’nin kararına aykırı olduğu gerekçesiyle dava açılması üzerine tutuklama kararının çıkarıldığını söyledi. Kararın, 329 sayılı yasaya dayandırıldığı kaydedildi.

IKBY’de 25 Eylül’de yapılan bağımsızlık referandumu yüzde 92’lik 'Evet'le sonuçlanmıştı. Referanduma karşı çıkan Irak, sonuçları tanınmayacağını ve kararı alanlar hakkında işlem başlatılacağını duyurmuştu.

ETİKETLER

IrakIKBYreferandumtutuklama kararı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24