Irak'tan IKBY referandumunu organize eden yetkililer hakkında tutuklama kararı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 25 Eylül'de yapılan bağımsızlık referandumuyla ilgili soruşturma yürüten Irak Rusafa Mahkemesi, IKBY Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu Başkanı ile üyeleri hakkında tutuklama kararı çıkardı.

Yüksek Yargı Konseyi Sözcüsü Hakim Abdulsetar Bayrakdar, "Rusafa Mahkemesi, Kürdistan Bölgesi’nde yapılan bağımsızlık referandumuna öncülük eden Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu Başkan ve üyeleri hakkında tutuklama kararı çıkarmıştır" açıklamasında bulundu.

Rudaw’ın aktardığı habere göre Bayrakdar, Ulusal Güvenlik Meclisi tarafından, Federal Mahkeme’nin kararına aykırı olduğu gerekçesiyle dava açılması üzerine tutuklama kararının çıkarıldığını söyledi. Kararın, 329 sayılı yasaya dayandırıldığı kaydedildi.

IKBY’de 25 Eylül’de yapılan bağımsızlık referandumu yüzde 92’lik 'Evet'le sonuçlanmıştı. Referanduma karşı çıkan Irak, sonuçları tanınmayacağını ve kararı alanlar hakkında işlem başlatılacağını duyurmuştu.