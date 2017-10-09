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Dünya

IKBY referandumu hakkında hukuki işlem başlatıldı

Referandumu gerçekleştiren memurların tespit edildiği belirtildi

09 Ekim 2017 15:30

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 25 Eylül'de yapılan bağımsızlık referandumunu gerçekleştirenler hakkında hukuki işlem başlatıldığı belirtildi.

Irak Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Güvenlik Kurulu Bağdat'ta Başbakan Haydar el İbadi başkanlığında toplandı. Açıklamada, IKBY'deki referandumu gerçekleştiren memurların tespit edildiği ve bunlarla ilgili 'hukuki işlem' başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, IKBY ve tartışmalı bölgelerdeki yönetimin federal hükümete geçmesi için yeni adımlar atılması yönünde karar alındığı kaydedildi.

IKBY'deki yetkililerin petrol gelirini içeren banka hesaplarına el konulması hakkında atılan adımların takip edildiği ifade edilen açıklamada, "Bu adımlar ve alınacak kararlarla Irak gelirlerinin iadesi ve yolsuzluk yapanların peşinden gidilmesi sağlanacak" denildi.

"Cep telefonu operatörlerinin kontrolü hükümete geçecek"

Irak Milli Güvenlik Kurulu ayrıca cep telefonu operatörlerinin de Bağdat yönetiminin kontrolüne geçmesine karar verdi.

Bağdat yönetiminin, İran ve Türkiye'den de IKBY ile olan tüm sınırların kapatılması ve sadece Bağdat hükümetiyle ilişki kurulmasını talep ettiği kaydedilen açıklamada, yönetimin IKBY ile özellikle petrol ihracatı ve satışı gibi tüm ticari ilişkilerin durdurulması ve bu konuda sadece Bağdat ile çalışılmasını istediği aktarıldı.

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