IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani'den sağduyu çağrısı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Iraklı güçlerin Kerkük çevresindeki hareketliliği üzerine sağduyu çağrısı yaptı. Barzani, bölgede yaşanacak çatışma ve olumsuz sonucun sorumlusunun ise Irak Başbakanı Haydar el İbadi olduğunu ifade etti.

AFP bu sabah Irak ordusunun Kerkük'ü Peşmerge güçlerinden geri almak için askeri harekât başlattığını duyurmuş; Irak ordusu ise söz konusu iddiayı yalanlamıştı. Irak ordusunun olası bir saldırısına karşı 6 bin kişilik Peşmerge gücü de Kerkük'e konuşlandırılmıştı.

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IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, komşu ülkelerden, sivil toplum örgütlerinden ve Birleşmiş Milletler’den yardım isteyerek bölgenin savaşa sürüklenmesine engel olunması gerektiğini ifade etti.

Rudaw’ın haberine göre yazılı bir açıklama yapan Barzani, şunları söyledi:

“Sayın Irak Başbakanı ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Haydar Abadi’nin 10 Ekim 2017’de düzenlediği bir basın toplantısında, ordu ve Heşdi Şabi’nin Peşmerge ve Kürdistan’a karşı askeri bir saldırı başlatacağı tehdidinden sonra birkaç gündür Peşmerge Güçleri’ne yönelik saldırı amacıyla Heşdi Şabi ve Irak ordusu Musul çevresinden Kerkük ve Hanekin çevresine kadar güç yığınağı yapıyor.

"Savaşa mahal verilmesini istemiyoruz"

Kürdistan Bölgesi Hükümeti olarak; Sayın Ayetullah Seyid Ali Sistani’den, Iraklı tüm taraflardan, bütün sivil ve barış yanlısı örgütlerden, Birleşmiş Milletler (BM), ABD, Avrupa Birliği, IŞİD’le mücadele koalisyonuna üye ülkeler, BM Güvenlik Konseyi ve komşu ülkelerden acilen rol oynayıp bölgenin yeni bir savaşa sürüklenmesine engel olmasını istiyoruz.

Ne Iraklı güçlerin ne de başka bir gücün böyle bir savaşa mahal vermemesini istiyoruz. Çünkü sonuçları hem Irak, hem de bölge için kötü olur ve IŞİD ile diğer terör örgütlerinin bölgede güçlenmesine zemin sağlar. Kürdistan Bölgesi Hükümeti olarak; bütün sorunların çözümü için görüşmelere hazır olduğumuzu bildiriyoruz. Yaşanacak her çatışma ve olumsuz sonucun da sorumlusunun Sayın Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Haydar Abadi’nin olduğunu bildiriyoruz.

"Peşmergeye her türlü destek verilmeli"

Kürt, Arap, Türkmen, Hristiyan; Kürdistan halkının bütün oluşumlarından, her savaş çağrısına güçlü bir moralle cevap vermeye hazır olmalarını ve Kürdistan’ın bütün kentlerinin korunması, Musul, Enbar ve Irak’ın diğer kentleri gibi yıkım ve katliamlara maruz kalmaması için peşmergeye her türlü desteği vermelerini istiyoruz.

Ayrıca Kürdistan’ın bütün parti ve taraflarından Kürdistan’ın savunulması ve barışın korunması için ortak tutum almalarını istiyoruz. Kürdistan Bölgesi, Irak’taki mezhep savaşı ve IŞİD savaşından kaçan yüzbinlerce göçzede ve mülteci için sığınak olmuştur. Irak hükümetinin bu bölgenin de huzurunu askeri tehditle bozmak istemesi ilginçtir.

"Diyaloğa hazırız"

2014 yılında Irak ordusunun Kerkük ve çevresindeki bölgelerden kaçıp IŞİD’e çok sayıda ağır silah bırakması sonrası Peşmerge Güçleri halkın imdadına yetişip onları IŞİD’den korudu. O zamandan beri bu bölgeler öylesine bir huzur içinde yaşıyor ki şimdiye kadar bu denli bir istikrar görmemişlerdi. Bu da peşmerge, polis, güvenlik güçleri ve halkın yardımı sayesinde olmuştur.

Birçok kez, söz konusu bölgelere, bölge sakinlerinin isteği dışında bir çözüm dayatılamayacağını bildirdik ve bütün oluşumların taleplerini gözeten özellikte bir yönetim olması gerektiğini belirttik. Bu amaçla da Kürdistan Bölgesi Hükümeti her türlü yardıma hazırdır. Diyaloğa hazır olduğumuzu ve sorunların çözümü için silaha başvurulmasına karşı olduğumuzu bir kez daha tekrarlıyoruz. Bütün sorunlar barışçıl şekilde, diyalogla çözülmeli. Diyalog ve anlayış çağrılarımıza tehdit, ordu ve güç yığma, savaş amacıyla adımlar atarak cevap verilmemeli.”