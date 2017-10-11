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Dünya

IKBY: Irak ordusunun Kerkük ve Musul'a saldırı düzenleyeceği istihbaratı aldık

Kerkük ve Musul’a saldıracak kuvvetler arasında Şii Heşdi Şabi ve federal polis güçlerinin de bulunduğu öne sürüldü

11 Ekim 2017 23:36

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Güvenlik Konseyi, Irak ordusunun Kerkük ve Musul’a büyük bir saldırı düzenleyeceğine dair istihbarat alındığı duyurdu.

IKBY Mesut Barzani’nin oğlu Mesrur Barzani’nin Müsteşarlığı’nı yaptığı Güvenlik Konseyi tarafından açıklama yapıldı. IKBY Güvenlik Konseyi’nin resmi Twitter hesabından paylaşılan açıklamada, Irak ordusunun Kerkük’ün Güney ve Batısı ile Musul’un kuzeyine saldıracağına dair istihbarat alındığı duyuruldu.

Açıklamada ayrıca, Kerkük ve Musul’a saldıracak kuvvetler arasında Şii Heşdi Şabi ve federal polis güçlerinin de bulunduğu öne sürüldü.

Mesajda Irak kuvvetlerinin büyük bir saldırıya hazırlandığına dair tehlikeli mesajlar alındığı ifade edildi.

 

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