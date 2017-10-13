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Dünya

AFP: Kerkük operasyonu başladı Irak: Yalan haberlere riayet edilmesin

IKBY: 6 bin Peşmerge Kerkük'e konuşlandırıldı

13 Ekim 2017 14:30

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) 25 Eylül'de düzenlediği bağımsızlık referandumunun ardından Kerkük’te gerilim sürüyor. 

AFP haber ajansı, Iraklı bir generale dayandırdığı haberinde, Irak ordusunun Kerkük'ü geri almak için operasyona başladığını duyurdu.

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IrakIKBYKerkükoperasyon
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