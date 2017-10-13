Dünya
AFP: Kerkük operasyonu başladı Irak: Yalan haberlere riayet edilmesin
IKBY: 6 bin Peşmerge Kerkük'e konuşlandırıldı
Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) 25 Eylül'de düzenlediği bağımsızlık referandumunun ardından Kerkük’te gerilim sürüyor.
AFP haber ajansı, Iraklı bir generale dayandırdığı haberinde, Irak ordusunun Kerkük'ü geri almak için operasyona başladığını duyurdu.
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