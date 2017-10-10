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Irak'tan Kerkük uyarısı: Yeni bir iç savaş çıkabilir

"Kerkük odak noktası haline geldi"

10 Ekim 2017 22:20

 

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı İyad Allavi, Kerkük nedeniyle ülkede yeni bir iç savaş çıkabileceği uyarısında bulundu. Allavi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin bağımsızlık referandumu sonrası görüşmelerin çözümsüz kalması halinde iç savaş çıkabileceğini söyleyerek, Mesud Barzani, Bağdat’taki merkezi hükümet ve İran destekli Haşdi Şabi milislerine itidal çağrısı yaptı.

Gazete Duvar’ın aktardığı habere Allavi, Haşdi Şabi’nin Peşmerge kontrolünde bulunan Kerkük’e girme tehditlerinin gerçekleşmesi halinde ‘Irak’ı birleştirme konusundaki bütün ihtimallerin zarar göreceğini’ ve ‘şiddet içeren çatışmaya kapı aralanacağını’ söyledi.

"Haşdi Şabi kontrol edilmeli"

AP’ye konuşan Allavi, “Hükümet Haşdi Şabi üzerinde kontrol sahibi olduğunu söylüyor. Eğer öyleyse, onları dizginlemeli. Mesud Barzani ve bu toprakları kontrol eden Peşmerge de saldırgan adımlar atmayarak itidal sergilemeli” dedi.

Allavi dış müdahaleye karşı da uyarıda bulunarak, “Kerkük bir odak noktası haline geldi. Iraklılar kendi sorunlarını kendileri çözmeli” diye konuştu.

Haşdi Şabi’ye bağlı Asaib el Hak milislerinin lideri olan din adamı Kais Khazali, pazar günü Kürtlerin Kerkük’ü kontrol etmesinin ‘yabancı işgali’ olacağına dair fetva vermişti. 

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