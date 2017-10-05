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Erdoğan: Kürtlerin Kerkük'te hiçbir hukuku yok; Barzani aklını başına alacak, bu sevdadan vazgeçecek

"Atılması gereken adımlar neyse atılacak"

05 Ekim 2017 14:27

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Kürtlerin orada hiçbir hukuku yok" dediği Kerkük ile ilgili gerekli adımların atılacağını söyledi.

Erdoğan Kuzey Irak'taki referandumla ilgili "Hiç kimse 'burası benimdir' havasına giremez. Bazani aklını başına alacak ve bu sevdadan vazgeçecek" görüşünü dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran dönüşü uçakta gazetelerin Ankara temsilcilerine verdiği konuya ilişkin görüşleri şöyle:

 "Hiç kimse 'burası benimdir' havasına giremez. İyi biliyoruz ki Kürtlerin orada hiçbir hukuku yok. Orada işgalci konumundalar. Ama şu anda merkezi yönetim Kerkük’e yönelik gerekli adımları atacak. Irak, İran’la görüşmelerimiz sürüyor. Atılması gereken adımlar neyse atılacak. Kerkük için de atacağız, Musul için de atacağız.

Barzani bu işten çekilecek. Referandumu iptal edecek. Zaten yapılan işin bir geçerliliği de yok. Mesela, durumu koşulları tamamen farklı olan Kosova’nın durumuna bakın. Kosova, şu anda 114 ülke tanınmasına rağmen, hala ‘Devletim’ diyemiyor. Kaldı ki Kosova’yı ilk tanıyan ülke ABD, ikinci ülke de saniye farkıyla Türkiye olmuştur. Buna rağmen halen ‘Devletim’ diyemiyorlar. IKYB’nin yaptığı işe ise İsrail dışında kimseden destek bile yok. Dolayısıyla kendisinin bu işi bitirmesi lazım, başka çaresi yok. Aksi halde, belli bir takvim içerisinde adımları atmak durumunda kalacağız."

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