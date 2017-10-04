Irak Başbakanı İbadi'den IKBY'ye Kerkük'te 'ortak yönetim' teklifi

Bağdat yönetimi ile Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasındaki en önemli anlaşmazlık konularından biri olan Kerkük'ün statüsü konusunda Irak Başbakanı b'den bir teklif geldi.

İbadi, zengin petrol yatakları nedeniyle önem taşıyan Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerin, nihai söz sahibi Bağdat olmak şartıyla "ortak bir yönetim" tarafından idare edilmesini önerdi. İbadi, teklifini Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlediği basın toplantısında dile getirdi.

Irak ordusunun IŞİD yüzünden terk ettiği Kerkük'ün kontrolünü 2014 yılında Peşmerge güçleri almıştı. IKBY'nin bağımsızlık referandumuna tartışmalı Kerkük'ü de dahil etmesi gerginliği daha da artırmıştı.

Kürt bankalarına dolar yasağı

IKBY'nin uluslararası kamuoyunun tepkisine rağmen gerçekleştirdiği referandum nedeniyle Bağdat, Kuzey Irak'a yönelik yeni bir yaptırım kararı aldı.

Irak merkez bankası, Kuzey Irak'ın önde gelen dört Kürt bankasına artık dolar satmayacağını ve bu bölgeye yapılan tüm döviz transferi işlemlerini durduracağını IKBY'ye bildirdi.

Alınan karardan en fazla, döviz ihtiyacı bulunan şirketler ve genellikle dolarla maaş alan yabancı işçilerin etkilenmesi bekleniyor. Zira Irak dinarı ülke dışında kabul edilmiyor.

Reuters'a konuşan bir Iraklı yetkili, "Dolar satışı yasağının kalkması için Kürt bankalarının merkez bankası kontrolüne geçmesi gerekiyor" dedi.

Irak parlamentosunda gün içinde yapılan bir oylamada ise Kürt vatandaşlarının "çıkarlarını koruyan" ancak Kürt liderleri hedef alan mali yaptırımlar getirilmesine karar verildi. Bu gelişmeyi duyuran Irak devlet televizyonu, başka detay vermedi.

Oy kullanan Kürt vekillere yaptırım hazırlığı

Irak parlamentosu ayrıca 25 Eylül'deki referandumda oy veren Kürt üyelerinin vekilliğinin düşürülmesi için harekete geçti.

Parlamento Başkanı Selim el Cuburi, Kürt vekillerce boykot edilen oturumun ardından yaptığı açıklamada, referandumda oy kullananların isimlerinin toplanmasına karar verildiğini söyledi. Söz konusu isimlerin, Yüksek Federal Mahkeme tarafından yargılanabilmeleri için atılan bu adımı duyuran Cuburi, sorunların aşılması için IKBY ile diyaloğa girmeye hazır olduğunu ancak bağımsızlık konusunun müzakere edilemeyeceğini belirtti.