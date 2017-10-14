Bağdat'tan Peşmerge'ye 48 saat süre

Irak'ta merkezi Bağdat yönetimi, Kerkük'te Peşmerge'nin kontrolü altındaki bölgelerin devredilmesi için Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne süre verdi.

Bağdat yönetimi, IKBY'ye Kerkük'te IŞİD'den aldığı bölgeyi Irak ordusuna teslim etmesi için ültimatom verdi.

Uluslararası haber ajansı AFP'ye konuşan Kürt bir yetkili, peşmergenin IŞİD'i 2014'te Kerkük'ten çıkartırken elde ettiği toprakları Bağdat yönetimine vermesi için yerel saat ile pazar günü (15 Ekim 2017) sabaha karşı 02:00'ye kadar süre tanıdı.

İsmini vermek istemeyen Kürt yetkili, "Peşmergenin 6 Haziran 2014'ten önceki mevzilerine geri dönmesi için verilen süre gece sona erecek" dedi.

DHA'nın paylaştığı bilgiye göre ise Bağdat yönetimi sadece peşmergenin IŞİD'den geri aldığı bölgeleri Irak ordusuna teslim etmesini istemedi, aynı zamanda peşmerge ve Kürt yönetiminin kontrolünde olan Kerkük'ün tüm bölgelerinin teslim edilmesini de talep etti.

DHA, Irak Cumhurbaşkanı Fuat Masum'un Süleymaniye'de IKBY yetkilileri ile bir araya geldiği sırada bu talebi ilettiğini bildirdi. Irak Başbakanı Haydar el İbadi ile Haşdi Şabi birliklerinin toplam altı talebini ileten Masum, şartların yerine getirilmesi için de 48 saatlik süre tanıdı.

Kerkük'teki bölgelerin tesliminin yanı sıra, Kerkük Havaalanı'nın, K1 Keyvan askeri karargahının ve bölgedeki tüm petrol kuyuları, yatakları ve şirketlerin kontrolünün Irak ordusuna verilmesi talep edildi. Kerkük valisi Necmettin Kerim'in görevden alınmasını isteyen Bağdat yönetimi, ayrıca peşmergeye teslim olan IŞİD militanlarının da Irak ordusuna verilmesini istedi.

ABD bölgede tansiyonun yükselmesini istemiyor

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis Cuma günü yaptığı açıklamada Washington'ın bölgedeki tansiyonu düşürmek için uğraştığını ve IŞİD'e karşı savaşa odaklanılması gerektiğini söyledi.

Mattis, "Her şeyi yumuşatmak, düşmanı gözden kaçırmayarak nasıl ilerleyebileceğimizi bulabilmek ve aynı zamanda ilerleyebilmemiz için bir yol bulmamız gerektiğini hatırlamak adına çalışıyoruz" dedi.

Bölgedeki her unsurun IŞİD'i yenmeye odaklanması gerektiğini belirten Mattis, "Şu anda birbirimize karşı düşman olmamalıyız" diye konuştu.

Mattis'in bu açıklaması, Kerkük'e yönelik operasyon başlatıldığına dair çelişkili haberlerin gelmesi üzerine IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani'nin uluslararası topluma yaptığı çağrının ardından geldi. Barzani, uluslararası toplumu Kürtlerle merkezi Bağdat yönetimi arasında yeni bir savaşı engellemeye çağırmıştı.

Irak ordusunun Kerkük'e doğru ilerlediği haberleri üzerine Erbil'e bağlı peşmerge kuvvetlerinin bir çatışma yaşanmaması için bölgedeki savunma hatlarını geriye kaydırdığı ve Irak ordusundan birliklerin de bu mevzilere yerleştiği bildirilmişti.

Bağdat'a ziyaret hazırlığı

25 Eylül tarihinde IKBY'nin Kerkük de dahil olmak üzere Irak'ın kuzeyinde kontrol ettiği bölgelerde yaptığı bağımsızlık referandumundan sonra bölgede tansiyon epey yükselmişti. Bağdat yönetiminin karşı çıktığı referanduma Türkiye ve İran da sert tepki göstermişti. ABD ve Rusya da ayrılıkçı bir hareketi desteklemediklerini belirtmişlerdi.

Yüzde 92 oyla bağımsızlık sonucunun çıktığı referandum sonrasında Başbakan Binali Yıldırım pazar günü günübirlik bir ziyaret için Bağdat'a gidecek. Irak Başbakanı İbadi ile görüşmesi beklenen Yıldırım'ın mevkidaşı ile IKBY'ye yönelik olası yaptırımları konuşması bekleniyor. Ancak, Irak Dışişleri Bakanlığı kaynakları ziyaretin ertelendiğini duyurdu. Ankara'dan ziyarete ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Yıldırım, 10 Ekim Salı günü AKP'nin meclisteki grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Tedbirlerimiz bunlarla sınırlı değil, yakın zamanda yine Irak, İran ve Türkiye olarak bir araya geleceğiz, alınacak yeni tedbirleri hep beraber kararlaştıracağız" demişti.